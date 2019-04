Bursa.ro: Actionarii Nuclearelectrica grabesc constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda

Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu Ploiestiul a fost, ieri, gazda celui de-al doilea seminar – din cele noua care se vor organiza la nivel national – din cadrul proiectului ”Investește pentru viitor”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Bursa de Valori București,…

- Scaderea puternica pe bursa, semnalata anul trecut, arata ca perspectivele economice din Romania trebuie sa ne ingrijoreze, iar pentru a evita problemele ireversibile din economie, trebuie sa incetam sa mai gandim in tabere si enclave, a declarat, luni, intr-un eveniment de specialitate, Lucian Anghel,…

- Anul 2018 a fost unul cu evenimente pozitive pentru Bursa de Valori Bucuresti, precum cresterea lichiditatii pietei secundare, dar si cu evenimente care nu au ajutat-o, respectiv initiativele de schimbare a reglementarilor pentru trei sectoare importante pe bursa, a declarat marti seara, la inaugurarea…

- Valoarea tranzactiilor pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in saptamana 28 ianuarie - 1 februarie un salt de 74% fata de perioada precedenta, cele mai lichide titluri fiind cele ale Bancii Transilvania, BRD-GSG -...

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a majorat cu 1,24% in aceasta saptamana, pana la 145,53 miliarde de lei, in timp ce valoarea tranzactiilor a inregistrat un salt de 74%, depasind 353 de milioane de lei, releva datele publicate pe site-ul…

- Trei noi companii romanesti ar putea sa se listeze lunile viitoare pe AeRO, piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Pe lista se afla importatorul de telefoane mobile si gadgeturi iHunt Technology, firma de securitate informatica Safetech...

- Prețul acțiunilor Bancii Transilvania s-a diminuat cu aproape 30%, in mare parte din cauza Ordonanței lacomiei 114/2018, iar al BRD cu 23,6%, reiese din datele publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Trebuie remarcat ca am luat in considerare prețul de luni, 15 ianuarie, ora 11:50-12:00.…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au inchis, vineri, pe scadere, aceasta fiind a patra zi consecutiva pe acest trend, potrivit mediafax.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul lui Donald Tusk BET, indicele princial…