Bursă specială a locurilor de muncă, dedicată absolvenților promoției 2019 Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca Buzau va organiza, in data de 18 octombrie 2019, Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Evenimentul are ca scop facilitarea accesului absolventilor la locurile de munca disponibile si interactiunea directa cu agentii economici. De asemenea, Bursa locurilor de munca pentru absolventi reprezinta o oportunitate pentru ca acestia sa cunoasca mai bine piata muncii. La aceasta bursa pot participa atat absolventii promotiei 2019 aflati in evidenta AJOFM Buzau, precum si celelalte categorii de persoane care nu au loc de munca sau care doresc schimbarea… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

