Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- Caderea de luni a bursei americane a provocat pierderi masive si pentru cei 500 de afaceristi din topul celor mai bogati oameni ai planetei. Averile lor s-au micsorat cu 114 miliarde de dolari. Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om din lume si presedintele companiei Berkshire Hathaway,…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis marti pe rosu, dupa caderile de luni de la New York Stock Exchange.Caderea record a indicelui Dow Jones, care a starnit panica pe Wall Street, a fost "in mod clar un fenomen de piata", este de parere Jeffrey Kleintop, sef de strategii investitionale globale al companiei…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- In timp ce piețele bursiere au scazut, cațiva dintre cei mai bogați oameni din lume, inclusiv Warren Buffett, Mark Zucjerberg și Jeff Bezos, au pierdut miliarde de dolari in doar cateva ore. Valoarea neta a miliardarilor, precum Berkshire Hathaway și Warren buffett, este strans legata de indicele acțiunilor…

- Bursele din Asia cunosc au cunoscut o scadere dramatica marți dimineața. Indexul Nikkei de la Tokyo a scazut cu 4.7%, in timp ce bursa de la Hong Kong a scazut cu 4.4%. In același timp, indicele australian S&P ASX 200 a pierdut 3.3 procente. Christ Weston, șeful de strategie al IG in Australia a declarat…

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Scaderea s-a propagat și pe piețele din Asia și Europa, bursele deschizand ședințele pe pierdere marși…

- Pietele bursiere asiatice au scazut marti, sub impactul caderii care a avut loc in ultimele doua sedinte de tranzactionare pe Wall Street, indicele japonez Nikkei 225 suferind cea mai mare depreciere din 1990. Luni, indicele Dow Jones a suferit cea mai mare scadere din ultimii sase ani.…

- Membrii din staff-ul lui Donald Trump s-au mobilizat rapid si si-au pregatit discursurile pentru TV, dupa ce indicele bursier Dow Jones a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din vara anului 2011. Casa Alba il apara pe Trump. "Preocuparea presedintelui se axeaza pe fundamentele…

- Bursa de la New York a inregistrat, luni, cea mai mare prabusire din 2011, ajungand la un record negativ istoric al indicelui Dow Jones. Caderea nu putea ramane fara impact pe bursele din Asia, care urmeaza, de obicei, trendul din SUA. Indicele japonez Nikkei 225 a inchis, marti, cu o cadere…

- Dupa o zi de luni in care Wall Street-ul s-a resimtit puternic, centrele financiare asiatice cu Tokyo in frunte au urmat tendinta de scadere, investitorii trecand rapid de la euforia ultimelor luni la sentimentul de soc si panica. Pe bursa de la Tokyo, indicele Nikkei a scazut cu peste 6% in debutul…

- Indicele S&P mini futures a scazut cu pana la 3 procente, pana la 2.529 puncte, cele mai redus nivele de la inceputul lunii octombrie si pana acum. UPDATE 07.52 MSCI, indicele bursier pentru actiunile din zona Asia-Pacific (cu exceptia Japoniei) a pierdut 4,3 procente, cea mai mare corectie de dupa…

- Bursa newyorkeza a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la închidere indicele Dow Jonea a consemnat o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuatie zilnica de la criza financiara din 2008, noteaza BBC.

- Bursa newyorkeza a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la închidere indicele Dow Jonea a consemnat o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuatie zilnica de la criza financiara din 2008, noteaza BBC.

- Bursa newyorkeza a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la închidere indicele Dow Jonea a consemnat o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuatie zilnica de la criza finaciara din 2008, noteaza BBC.

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de luni in scadere, in conditiile in care investitorii estimeaza ca Rezerva Federala va fi nevoita sa majoreze rapid dobanzile dupa ce randamentul la obligatiunile de stat pe 10 ani a atins cea mai ridicata valoare din ultimii patru ani. Indicele…

- Scaderea de la debutul sedintei de luni vine dupa cea a burselor din Asia, in conditiile in care investitorii isi ajusteaza portofoliile in lumina noilor asteptari legate de inflatie, scrie ZF. Indicele Asia Dow a scazut cu 1,43%, in timp ce Nikkei 225, indicele bursei din Tokyo, a scazut cu 2,55%,…

- Selectionatele de rugby ale Noii Zeelande si Australiei se vor infrunta pe teritoriul japonez, cu un an inaintea Cupei Mondiale, urmand sa dispute cel de-al treilea meci din cadrul Bledisloe Cup pe 27 octombrie, la Yokohama, au anuntat federatiile celor doua tari din emisfera sudica. Noua…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump isi va prezenta marti seara, in fata Congresului reunit, viziunea unei Americi ”sigure, puternice si mandre”, si va insista asupra sanatatii economiei si vigorii Wall Street-ului, scrie AFP. In linia de la Davos, pe un ton hotarat pragmatic, locatarul Casei…

- Cluj-Napoca devine o veritabila capitala mondiala a matematicii în 2018, fiind gazda celei de-a 59-a ediții a Olimpiadei Internaționale de Matematica (IMO 2018). Competiția academica revine în România, locul în care a luat ființa în 1959, fiind pentru a șasea…

- Bursa din Tokyo a marcat vineri a treia sedinta negativa, dupa ce a evoluat o mare parte a sedintei pe verde, pe fondul scaderii yenului fata de un dolar sustinut de declaratiile lui Donald Trump, scrie AFP.

- Aurul ar putea atinge cel mai inalt nivel din 2013, in timp ce aurul atinge minum ultimilor patru ani, potrivit Bloomberg. Cresterea pretului la 1.400 de dolari per uncie (n.r: 28,3 grame) este un scop „realist” pentru urmatoarele 2 luni, a transmis Stephen Innes, director de trading pe…

- Dintr-o perspectiva macroeconomica, bulele imobiliare au tendința de a fi cele mai periculoase pentru ca afecteaza o mare parte a populației. Cele mai riscante piețe imobiliare din prezent sunt in Australia, Londra, Hong Kong, Suedia și Norvegia, se arata intr-o analiza efectuata de Saxo Bank.

- Dintr-o perspectiva macroeconomica, bulele imobiliare au tendinta de a fi cele mai periculoase pentru ca afecteaza o mare parte a populatiei. Cele mai riscante piete imobiliare din prezent sunt in Australia, Londra, Hong Kong, Suedia si Norvegia, arata intr-o analiza Christopher Dembik analistul macro…

- Micile pasari albe dintr-o specie de papagal indigen au creat haos in cateva orase din statul Australia de Vest, oficiali din localitate cerand guvernului sa autorizeze sacrificarea in masa a pasarilor din specia Cacatua tenuirostris

- In a doua jumatate a anilor '90 o conjunctura interesanta in care se afla Romania a adus speranta unei relatii consistente intre Tokyo si Bucuresti, dar totul s-a sfarsit, in 2006, chiar inainte de aderarea la Uniunea Europeana. Inceputul anilor '80 situa Romania la un nivel ridicat al datoriilor…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, ieri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. „Daca bursa ar fi un barometru…

- Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pleaca de la conducerea companiei dupa aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din Romania. Compania a anuntat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde este…

- Alianța Air France-KLM a lansat, marți, o promoție pentru numeroase destinații intercontinentale, dar și europene, prețul biletelor de avion fiind redus cu pana la 40%. Astfel, pasagerii Air France-KLM vor beneficia de prețuri speciale peste 100 de destinații din America de Nord, America de…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. "Daca bursa ar fi un barometru pentru…

- AIR FRANCE KLM lanseaza astazi o campanie promoționala la numeroase destinații intercontinentale, dar și europene, reducand prețul biletelor de avion cu pana la 40%. Pasagerii AIR FRANCE KLM pot explora continentele lumii, avand reduceri considerabile la biletele de avion. Vor beneficia de prețuri speciale…

- "Daca bursa ar fi un barometru pentru economie, chiar putem spune ca economia romaneasca a duduit in 2017. 19% randament (indicele BET-TR n. r.) in 2017 nu este putin. Este peste media anuala din ultimii cinci ani. Recomandarea analistilor (pentru un investitor pe bursa - n. r.) este sa nu puna toate…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. "Daca bursa ar fi un barometru pentru…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Preturile cuprului, un metal esential pentru industria auto, pentru producatorii de telefoane mobile si alte aparate electrice si pentru industria energiei, sunt pe cale sa inregistreze cea mai lunga perioada de crestere din ultimele trei decenii. Pe bursa de la Londra, o tona de cupru a ajuns sa…

- La nivel mondial, bursele au atras in acest an cel mai mare numar de listari de la criza financiara incoace, o redresare a activitatii din acest domeniu in SUA si numarul record de tranzactii realizate de chinezi infirmand temerile ca firmele nu mai sunt la fel de atras de astfel de operatiuni,…

- Pe 14 decembrie 1986 s-a inregistrat una dintre ultimele performante europene din fotbalul romanesc. Steaua a jucat si a piedut finala Cupei Intercontinentale, 0-1 cu River Plate, insa rezultatul partidei putea fi stiut dinainte, dupa cum marturiseste Helmuth Duckadam, presedintele de onoare al…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in crestere cu 1,39%, dupa publicarea unor date care arata o crestere peste asteptari a Produsului Intern Brut in perioada iulie-septembrie. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 22.811,08 puncte, in crestere cu 313,05 puncte, comparativ…

- Politia turca a demarat, miercuri, o operatiune de arestare a celor 333 de militari pe numele carora au fost emise mandate de arestare. In plus, si 27 de civili urmeaza sa fie arestati pentru presupuse legaturi cu Fethullah Gulen. Ankara considera ca reteaua clericului musulman Fethullah…

- In urma exploziei a izbucnit si un incendiu care a fost stins dupa mai multe ore de pompieri. Echipele de interventie au descoperit trei cadavre sub daramaturi, iar alte cinci persoane au fost transportate la spital, una din acestea fiind in stare grava. Potrivit presei locale, explozia…

- vezi prezentarea Cumpararea unui ceas scump este o investitie, chiar daca vorbim de un buget de 5.000 euro sau 50.000 euro. In aceasta situatie, ar trebui sa tinem cont de parerile unor specialisti pentru a face o afacere buna si a avea cel mai bun ceas. In prezentarea urmatoare veti afla ce ceasuri…

- * Bursa japoneza este inchisa joi cu prilejul unei sarbatori nationale, informeaza EFE. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat sedinta de joi in scadere cu 0,13%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.537,15 puncte, in scadere cu 3,36 puncte comparativ cu valoarea inregistrata…

- Romania aloca doar 0,3% din PIB pe an pentru cercetare si dezvoltare, ceea ce inseamna 6,25 dolari lunar per individ, a declarat Marian Popa, directorul Deutsche Bank Global Technology, centrul de tehnologie din Bucuresti al Deutsche Bank, la conferinta "What does my future city look like?"…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 0,48%, dupa ce marti bursa de pe Wall Street a incheiat sedinta la un nivel record. Indicele principal Nikkei-225 ajuns la valoarea de 22.523,15 puncte, in crestere cu 106,67 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei…

- Viitorul inteligent implica mult mai mult decat noi tehnologii, gadget-uri sau chiar “Orase inteligente”. Smart future inseamna o legatura stransa intre mediul public si privat, cu scopuri clar definite: o viata mai usoara, mai eficienta, mai previzibila si mai sigura. De aceea conferinta…

- Actiunile Sphera Group (SFG) erau evaluate la un pret de 32,3 lei/titlu la startul zilei de joi, prima sedinta de tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a operatorului KFC, Pizza Hut si Taco Bell. 0 0 0 0 0 0 Pretul este cu 11% peste valoarea de 29 lei/actiune stabilita in…