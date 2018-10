Stiri pe aceeasi tema

- La eveniment au participat preoți, profesori, politicieni, directori de instituții, membri ai Coaliției pentru Familie, elevi, dar și toți cei care susțin Referendumul din 6-7 octombrie pentru modificarea Constitutiei Romaniei, in sensul definirii familiei ca fiind cea intemeiata pe casatoria liber…

- „S-a scurs ceva timp de cand noi – eu (primarul Robu-n.r.), domnul primar Bolojan, domnul primar Falca, domnul primar Boc – am convenit sa constituim «patrulaterala vestului». E o structura informala menita sa ne permita, pe de o parte, sa facem schimb de idei, de experienta intre noi, dar si sa…

- Un copil de doar 4 ani, lasat nesupravegheat, a reușit sa porneasca o mașina. A urmat imprevizibilul. S-a intamplat miercuri, 26 septembrie, la amiaza, pe o strada din Oradea, in județul Bihor. Potrivit politistilor, un minor de 4 ani și 6 luni, din Oșorhei, lasat nesupravegheat, a urcat la volanul…

- Au trecut concediile si vacantele. Companiile isi deschid portile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca sau pentru cele care doresc sa-si schimbe job-ul. Unele dintre acestea o fac prin intermediul anunturilor de angajare afisate pe site-urile specializate sau prin mass – media.…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat joi, la Oradea, ca ministerul, prin Administratia Bazinala de Apa (ABA) Crisuri, deruleaza in judetul Bihor 18 lucrari, aflate in diverse etape de executie, in valoare totala de 1,9 miliarde de lei. "Este administratia bazinala cea mai harnica din…

- Artistul naiv bacauan Adrian Doni (Donisanu) deschide a deschis o noua expozitie, de data aceasta la Sinagoga Neologa Sion din Oradea, un spatiu cultural neconventional. Expozitia cu vanzare „Aparenta si esenta” a fost organizata de Asociatia Artistilor Naivi din Romania, cu sprijinul Fundatiei pentru…

- Artistul a expus in premiera la Oradea, in cadrul ediției de anul trecut a Festivalului Național de Arta Naiva. Originar din Bacau, Donisanu revine la Oradea cu expozitia „Aparenta si esenta”, care va avea vernisajul joi, 02 august, ora 17:30, la Sinagoga Neologa Sion din strada Independentei.…

- Potrivit ANM, se vor inregistra descarcari electrice, averse de ploaie care vor cumula 20-25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului. Zonele aflate sub cod galben sunt: Oradea, Sanmartin, Tinca, Oșorhei, Nojorid, Ceica, Holod, Santandrei, Hidișelu de…