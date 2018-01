Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor doar au auzit despre Videle, orasul din Teleorman care a dat trei ministri, dar nu au idee cum arata. Iata cateva imagini din asezarea situata la 50 kilometri de Bucuresti, facute chiar de locuitorii sai.

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in crestere cu 0,19%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 23.808,06 puncte, in crestere cu 44,69 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 mld. euro in 2017, arata o analiza a Deloitte Romania realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este intre 4 și 4,6 mld euro, conform…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele 11 luni din 2017, cu 26,79%, la 73.771 companii, fata de 100.764 in perioada similara a anului anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de marti in scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce aseara premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Indicele principal al pietei, BET, scadea la ora 10.00 cu 0,84%, in timp ce BET-FI avea un minus de…

- Venirea unei divizii a London Stock Exchange la Bucuresti este confirmata de surse din piata imobiliara, dar si din consultanta, insa negocierile actuale ii determina pe consultanti sa ofere putine informatii privind profilul joburilor cautate. London Stock Exchange are 4.000 de angajati si venituri…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 59,94 milioane de lei (12,92 milioane de euro), de la 53,55 milioane de lei (11,54 milioane de euro) joi.

- ♦ Rulajul mediu zilnic de tranzactionare de la Bucuresti a fost in 2017 la maximul ultimilor trei ani ♦ Cresterea a fost determinata de listarile a patru companii private, ceea ce i-a determinat pe reprezentantii bursei sa afirme ca 2017 a fost „cel mai dinamic an“ din istorie ♦ Sa fie suficient pentru…

- Fondul de investitii Revetas Capital a anuntat ca centrul comercial Vitantis Shopping Center, preluat in 2014 de la UniCredit, va trece printr-o reconversie partiala. Investitorul a analizat inca din 2016 posibilitatea transformarii etajului centrului comercial intr-un spatiu dedicat birourilor, potrivit…

- Gigantul american Uber, care este prezent si in Romania de aproximativ doi ani, a fost acuzat ca opereaza o echipa specializata in furtul de secrete comerciale, care ar fi ajutat compania sa evite controlul autoritatilor, conform afirmatiilor unui fost angajat, potrivit The Wall Street Journal.…

- ♦ In decembrie indicele BET a scazut cu 0,5% in contextul in care cea mai mare parte a burselor europene au fost pe plus, cu cel mai ridicat avans fiind inregistrat de bursa de la Atena, plus 7%. Indicele ATX, al bursei din Austria, a fost cel mai performant indice bursier in 2017 din randul…

- Elevii care aleg invațamantul profesional sau dual vor primi sprijin financiar și anul acesta. Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invațamantul profesional și consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregatirii practice și pe timpul…

- Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, sucursala Bucuresti, a informat Bursa de Valori ca, incepand cu data de 1 aprilie 2018, Johan Meyer va deveni singurul manager de portofoliu principal al Fondului. Grzegorz Konieczny iese din echipa de conducere.

- Bucuresti, 3 ian /Agerpres/ - Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6412 lei pentru un euro, in scadere cu 1,85 bani (-0,40%) fata de 4,6597 lei/euro in sedinta precedenta, vineri inregistrandu-se cea mai slaba cotatie a monedei nationale. De asemenea, leul…

- Programul national de protectie sociala ”Bursa profesionala”, care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern, conform unei Hotarari adoptate recent.”Bursa profesionala se acorda…

- Veste buna pentru bucurestenii care calca des pragul medicilor de familie. Casa de Asigurari de Sanatate a anuntat ca aproape 90% dintre medicii din Capitala au semnat actele aditionale pentru prelungirea contractelor.

- Bursa a deschis ultima sedinta a anului pe o tendinta ascendenta, indicii pietei de la Bucuresti fiind pe plus, dar majoritatea actiunilor principalelor companii cotate erau la ora 10.00 in scadere usoara. BET, indicele principal al BVB, creste vineri dimineata cu 0,05%, BET-TR cu 0,06%,…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- Ministerul Mediului de Afaceri ii ironizeaza pe tinerii care participa la programul Start-up Nation in documente oficiale, care insa nu au fost facute publice.Profit.ro a descoperit, la sesizarea unor candidati din program, ca functionarii ministerului asociaza aplicantilor celebra replica…

- Bursa de la Bucuresti a deschis tranzactiile de marti pe crestere, toti indicii fiind pe plus, la fel ca si actiunilor principalelor companii cotate. BET, indicele principal al BVB, inregistreaza un avans de 0,29%, la fel ca si BET-TR (care reflecta atat evolutia preturilor companiilor componente,…

- ATITUDINE…Intentie este, solidaritate, insa, lipseste. Cam asa poate fi rezumata actiunea celor cativa vasluieni care au protestat duminica si ieri seara in Piata Civica impotriva modificarii legilor Justitiei. Majoritatea locuitorilor din Vaslui raman, insa, impasibili la initiativa concitadinilor…

- O tranzactie de aproximativ 86 de milioane de lei cu actiuni Fondul Proprietatea, echivalentul a 1,1% din capitalul social al fondului, a animat astazi dupamasa bursa de la Bucuresti care aparent intrase in perioada sarbatorilor de iarna. Tranzactia a fost realizata la pretul de 0,867 lei…

- Pretul energiei electrice a inregistrat in 2017 un salt extraordinar pe piata spot a bursei OPCOM, de la 100-200 de lei pe MWh anii trecuti, la recorduri de aproape 700 de lei pe MWh. Din pacate, o buna parte din majorari se vede deja in factura consumatorilor, astfel ca aceasta nu mai este…

- Niciun depozit al Arhivelor Naționale a Romaniei, adica locurile unde sunt depuse manuscrise vechi, scrise pe pergamente ruginii, roase de vreme, pana la documente actuale, dar foarte utile, nu a fost dotat cu sistem de stingere automata a incendiilor, iar sistemele de alarmare antiincendiu și antiefracție…

- Producatorul de aluminiu Alro Slatina face un pas important in formarea de noi specialisti si infiinteaza prima clasa de invatamant profesional dual, care urmeaza sa califice 27 de elevi in meseria de mecanic utilaje si instalatii in industrie, pe parcursul a trei ani. Compania va asigura…

- ♦ Digi este una dintre companiile de la bursa despre care analistii sustin ca are un grad de indatorare destul de ridicat, de 90% din active ♦ Digi, cea mai mare listare privata din istoria BVB, scadea ieri chiar si cu 8%, la minimul istoric ♦ Toata piata de capital scadea ieri ♦ „Actualele preturi…

- Citeste si: Ce furtuna se anunta pentru Romania? Ce indica miscarile de la bursa care anticipeaza evenimentele cu sase luni inainte? Indicele bursier BET are cel mai slab final de an din 2009 incoace, iar Raiffeisen, al treilea jucator, isi inchide operatiunile Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata…

- Din a doua jumatate a anului bursa de la Bucuresti a avut scaderi antrenate initial de tentatia marcarii de profituri, iar apoi accentuate de perceptia unor riscuri in crestere, spune un analist.

- ING va intra broker pe bursa de la Bucuresti in urma deciziei consiliului bursei din 11 decembrie 2017, se arata intr-un scurt anuntat publicat in aceasta seara la bursa romaneasca. Decizia ING vine la scurt timp dupa ce olandezii au anuntat ca de la 1 ianuarie 2018 vor inchide divizia de…

- Nu numai Liviu Dragnea are soarta pecetluita. Din punct de vedere politic. Și Ludovic Orban face o greșeala care îi poate fi fatala. Prin care PNL rateaza o mare oportunitate. Coborârea lui în strada înseamna sfârșitul legitimitații protestelor și lipsește principalul partid…

- Bursa de la Bucuresti a scazut, ieri, accelerat, indicele BET pierzand 1,03%. Banca Transilvania a avut un minus de 1,87%, BRD a scazut cu 2,95%, Digi a pierdut 2%, iar Petrom 0,71%. Inceputul sedintei de luni nu arata o asemenea scadere accelerata, in conditiile in care bursele externe…

- Fan Courier, cea mai mare companie de curierat din Romania, vrea sa aduca basarabeni, ucraineni și sarbi deoarece se confrunta cu o criza tot mai mare a forței de munca, in special in zona de Vest a țarii, a declarat Felix Patrașcanu, unul dintre fondatorii companiei, citat de Hotnews.ro . Acesta a…

- Bursa de la Bucuresti a deschis mixt sedinta de miercuri, cu un rulaj de peste 1,04 milioane de lei, inregistrat la 45 de minute de la debutul tranzactiilor. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era in crestere cu 0,19%. O apreciere similara este consemnata…

- Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN1, in localitatea Nistoresti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Cauza producerii accidentului a fost intrarea pe contrasens de catre prima masina, aceasta izbindu-se de celelalte doua care circulau…

- La solicitarea Ministerului Apararii Nationale, de Ziua Nationala a Romaniei, Brigada Rutiera a Capitalei a dispus astazi restrictionarea traficului rutier in zona Arcului de Triumf unde are loc parada militara. Politia Rutiera are cateva sfaturi pentru soferi si recomanda patru rute ocolitoare.

- Proprietarul cladirii in care a functionat Primaria municipiului Galati a cerut municipalitatii galatene sa-si ia ”Lupoiaca” din parculetul de langa cladirea din str. Domneasca, nr. 38, deoarece parcul se va inchide. Monumentul este o copie realizata de sculptorul Gheorghe Terescenco, in 1992, dupa…

- * Bursa japoneza este inchisa joi cu prilejul unei sarbatori nationale, informeaza EFE. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat sedinta de joi in scadere cu 0,13%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.537,15 puncte, in scadere cu 3,36 puncte comparativ cu valoarea inregistrata…

- Circa sapte milioane de angajati romani vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor in urma masurilor fiscale adoptate de Guvernul Tudose, scrie publicatia Financial Times. 0 0 0 0 0 0 Romania a decis sa diminueze contributiile la fondurile private de pensii pentru ca Executivul…

- Andreea produce legume, fructe si mezeluri la ferma ei din judetul Giurgiu. Are un magazin online unde primeste comenzi pentru alimentele certificate, dar de curand a descoperit o noua metoda prin care sa isi duca produsele mai aproape de clienti. Posteaza in grupurile de Facebook ale mai multor…

- Tranzactii cu obligatiuni municipale in valoare de peste 218 milioane de lei (47 milioane de euro) au fost derulate vineri la Bursa de la Bucuresti (BVB) ceea ce a determinat o crestere de aproape sase ori, la 266,5 milioane de lei (57,45 milioane de euro) a rulajului total, comparativ cu sedinta precedenta.

- Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, duminica, 19 noiembrie 2017. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Sunt disponibile…

- Avionul defectat joi avand o piesa defecta si care a ajuns vineri pe Otopeni (cu pasagerii obisnuiti) este produs in 2001 - un Boeing 737 seria 700 Next Generation. Renate Weber, europarlamentar, a spus la sosirea pe Aeroportul Otopeni ca majoritatea companiilor au intarzieri. „Din pacate,…

- Viitorul inteligent implica mult mai mult decat noi tehnologii, gadget-uri sau chiar “Orase inteligente”. Smart future inseamna o legatura stransa intre mediul public si privat, cu scopuri clar definite: o viata mai usoara, mai eficienta, mai previzibila si mai sigura. De aceea conferinta…

- Masina personala este principalul mijloc de transport pentru 49% din romanii care merg la cumparaturi, iar cheltuiala medie este sub 100 de lei per vizita pentru 53% din cei chestionati in cadrul unui studiu realizat de Consiliul Concurentei. „La nivelul intregului esantion, se poate observa…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere sedinta de joi, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a coborat cu 0,18%, la 7.776,39 de puncte, valoarea totala a schimburilor realizate fiind de 25,979 de milioane de lei (5,65 milioane euro).

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere sedinta usoara sedinta de marti, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a coborat cu 0,04%, la 7.842,76 puncte.

- Spatiile de tip coworking sunt un concept relativ nou in Romania, cu o pondere de doar 1% in stocul total de birouri, dar numarul hub-urilor de acest gen va creste constant in urmatorii ani, odata cu dezvoltarea industriei IT, principalul client al acestor spatii, sunt de parere consultantii firmei…