- * Bursa japoneza a inchis sedinta de luni in crestere cu 1,65%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.824,03 puncte, in crestere cu 354,83 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de marti iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 52 milioane de lei (11,16 milioane de euro), de la 22,28 milioane de lei (4,78 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ocupa primul loc in topul cresterilor bursiere din Uniunea Europeana, cu un plus de 9% in primele doua luni ale acestui an, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES. BVB a inregistrat un avans de 9%, dupa ce indicele BET, principalul indice al pietei de capital…

- Ryanair va inchide din 25 martie baza de la Timișoara și va retrage avionul alocat. Vor ramane doar zborurile din/spre Timișoara pe rutele București și Milano. Clienții afectați de aceasta decizie vor fi contactați și vor avea alternative: returnarea banilor sau rerutarea pe alte zboruri operațional.…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor a urcat la 32,14 milioane de lei (6,89 milioane de euro), de la 25,5 milioane de lei (5,47 milioane de euro), luni.

- Bursa de la Bucuresti a inchis sedinta de joi in crestere, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat cu 1,12%, la 8.258,97 puncte, valoarea totala a schimburilor realizate fiind de 66,553 milioane de lei (14,282 milioane de euro).

- Societatea de stat Conpet Ploiesti, un monopol al transportului de titei prin conducte, a inregistrat anul trecut o crestere cu 3% a profitului net, pana la 73,66 milioane lei, potrivit unui raport financiar preliminar publicat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Totodata, in perioada ianuarie –…

- Combinatul chimic Oltchim a incheiat anul 2017 pe plus, obtinand un profit net de 45,6 milioane de lei, o majorare de 75% fata de 2016, potrivit raportului publicat de companie pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 1,47%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.464,98 puncte, in crestere cu 310,81 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Singapore - Bursa din Singapore a incheiat…

- Romcarbon Buzau (ROCE), companie ce are drept domeniu de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, a inre­gistrat in 2017 un profit net de 5,08 milioane lei, plus 4% fata de 2016, la afaceri de 198 mil. lei, in crestere cu 9% comparativ cu raportarea din anul precedent.…

- Actiunile Altur, IAR Brasov si Alumil Rom Industry au crescut cel mai mult marti la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pe o piata in care toti indicii au avut evolutii pozitive. Astfel, pretul actiunilor Altur a urcat cu 4,76%, al titlurilor IAR Brasov - cu 4,73%, iar in cazul Alumil Rom Industry cu 4,42%.…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de marti in scadere cu 0,65%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.244,68 puncte, in scadere cu 137,94 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- * Bursa japoneza este inchisa luni cu prilejul unei sarbatori publice, informeaza Reuters. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat sedinta de luni in crestere cu 0,91%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.385,38 puncte, in crestere cu 21,61 puncte comparativ cu valoarea inregistrata…

- Cele peste 39.200 de autoturisme rulate consemnate in ianuarie reprezinta un numar mai mult decat dublu fata de autoturismele noi, care au insumat in perioada de referinta 11.744 de unitati.Potrivit datelor DRPCIV, cele mai inmatriculate autoturisme second hand inregistrate in ianuarie…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de vineri, in ton cu bursele europene care au inregistrat scaderi cuprinse intre unu si doua procente, iar rulajul a urcat la 212,34 milioane de lei (45.6 milioane de euro), de la 41,81 milioane de lei (8,98 milioane…

- Medicover, unul din cei mai mari jucatori de pe piata de servicii medicale private, si-a crescut veniturile in anul 2017 cu 19,6% pana la 73,8 milioane euro, fata de valoarea de 61,7 milioane euro raportata in 2016. La nivel de venituri, Medicover Romania se afla pe pozitia trei in cadrul grupului,…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 1,13%, dupa trei zile agitate provocate de prabusirea bursei de pe Wall Street. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.890,86 puncte, in crestere cu 245,49 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis si sedinta de joi pe plus, continuand trendul de miercuri, iar principalii indicii inregistrau la ora 10.00 cresteri cuprinse intre 0,1% si 0,5%. BET, principalul indice al BVB, avansa cu 0,54%, BET-FI cu 0,10%, BET-NG cu 0,25%, iar BET-TR cu 0,53%. …

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu cresteri usoare pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de miercuri, dupa scaderile de peste 2% consemnate in ziua anterioara, iar rulajul a coborat la 32,45 milioane de lei (6,97 milioane de euro), de la 83,76 milioane de lei (18,04 milioane de euro) marti.

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, cu un rulaj de peste 4,1 milioane de lei, inregistrat la 45 de minute de la debutul tranzactiilor. 0 0 0 0 0 0

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri pe verde, revenindu-si in urma socului bursier care a avut loc in ultimele doua zile pe pietele internationale si care a influentat si piata locala.

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi pe plus, dupa pierderile din ultimele zile, indicele principal, BET, marcand un avans de 1,91% la ora 10.00. In acelasi timp, BET-Fi urca cu 1,93%, iar BET-NG cu 1,9%. Cea mai mare crestere in randul principalelor actiuni cotate era…

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu scaderi de peste 2% pe toti indicii sedinta de tranzactionare de marti, in ton cu bursele europene. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a depreciat cu 2,13%, la 8.007,41 puncte. Indicele BET-Plus, care…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Grupul Digi, listat pe Bursa de la Bucuresti, a anuntat vineri seara ca a imprumutat 163 de milioane de euro de la un sindicat maghiar, facilitate care inlocuieste un imprumut luat in 2017. Bancile Citibank si ING au intermediat aceasta tranzactie. Noua facilitate are o maturitate…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 1,68%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 23.486,11 puncte, in crestere cu 387,82 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a inchis in scadere cu 0,67%, indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra, la inchidere, o depreciere de 1,39%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a coborat cu 1%. Indicele…

- Ministerul Apararii a achizitionat 173 de autocamioane de transport capacitate medie ACMD de la compania Iveco Defence Vehicles S.p.A. din Italia, potrivit unui anunt publicat marti in SEAP. Conform anuntului, achizitia a fost facuta de Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti, iar…

- Valoarea tranzactiilor derulate joi pe Bursa de la Bucuresti s-a dublat comparativ cu sedinta precedenta, rulajul depasind 121 milioane de lei (26,03 milioane euro), fata de 61,98 milioane de lei (13,28 milioane de euro) marti, pe fondul unor tranzactii de peste 70,86 milioane de lei cu actiuni Banca…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de marti, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a "pierdut" 0,64% din valoare si a ajuns la 8.436,41 puncte.

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in crestere cu 0,19%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 23.808,06 puncte, in crestere cu 44,69 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 59,94 milioane de lei (12,92 milioane de euro), de la 53,55 milioane de lei (11,54 milioane de euro) joi.

- Peste patru milioane de euro a platit statul in ultimii ani pentru documetanția necesara modernizarii infrastructurii rutiere naționale. Mai mult, unele dintre analizele premergatoare demararii lucrarilor au trebuit refacute ulterior. Intre ianuarie 2010 și decembrie 2014 statul a platit 18.941.298…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- Bursa a deschis ultima sedinta a anului pe o tendinta ascendenta, indicii pietei de la Bucuresti fiind pe plus, dar majoritatea actiunilor principalelor companii cotate erau la ora 10.00 in scadere usoara. BET, indicele principal al BVB, creste vineri dimineata cu 0,05%, BET-TR cu 0,06%,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe plus, toti indicii inregistrand cresteri modeste, sub 0,2%, cu exceptia BET-NG care afiseaza un plus de 0,24%. Astfel, indicele principal al pietei, BET afiseaza o crestere de 0,12%, indicele BET-TR creste cu 0,13%, iar BET FI cu 0,10%.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis tranzactiile de marti pe crestere, toti indicii fiind pe plus, la fel ca si actiunilor principalelor companii cotate. BET, indicele principal al BVB, inregistreaza un avans de 0,29%, la fel ca si BET-TR (care reflecta atat evolutia preturilor companiilor componente,…

- O tranzactie de aproximativ 86 de milioane de lei cu actiuni Fondul Proprietatea, echivalentul a 1,1% din capitalul social al fondului, a animat astazi dupamasa bursa de la Bucuresti care aparent intrase in perioada sarbatorilor de iarna. Tranzactia a fost realizata la pretul de 0,867 lei…

- Aerostar Bacau si-a bugetat pentru anul viitor o cifra de afaceri de 340 milioane lei, fata de un rezultat de 320 milioane lei planificat pentru 2017, si un profit net de 29,9 milioane lei, fata de 27 milioane lei cat estimeaza pentru anul in curs. Compania, care activeaza in domeniul fabricatiei…

- ♦ Digi este una dintre companiile de la bursa despre care analistii sustin ca are un grad de indatorare destul de ridicat, de 90% din active ♦ Digi, cea mai mare listare privata din istoria BVB, scadea ieri chiar si cu 8%, la minimul istoric ♦ Toata piata de capital scadea ieri ♦ „Actualele preturi…

- ING va intra broker pe bursa de la Bucuresti in urma deciziei consiliului bursei din 11 decembrie 2017, se arata intr-un scurt anuntat publicat in aceasta seara la bursa romaneasca. Decizia ING vine la scurt timp dupa ce olandezii au anuntat ca de la 1 ianuarie 2018 vor inchide divizia de…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, fara amendamente, proiectul de buget al Avocatului Poporului pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Avocatul Poporului de 19,6 milioane lei, în creștere…

- Indicele BET, de referinta pentru bursa de la Bucuresti, catalogata inca una de frontiera, a inchis sedinta de luni la minimul din februarie incoace in conditiile in care depre­cie­rea a fost de 1%, cea mai abrupta scadere din ultimele trei luni, potrivit datelor BVB. Bursa de la Bucuresti…