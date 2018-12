Bursa incepe sa-si revina, dar e inca instabila dupa "baia de sange" de miercuri Bursa de Valori Bucuresti este, in continuare, instabila dupa ce miercuri a traversat una dintre cele mai negre zile din istoria ei de peste doua decenii.



Cotatiile unora dintre companii - care aproape ca au fost oprite de la tranzactionare miercuri - au inceput sa isi revina. Altele scad in continuare, iar pretul celor mai multe fluctueaza. In consecinta, nici macar expertii in piete de capital n-ar putea spune, cu siguranta, ce se va intampla, in perioada imediat urmatoare.



Bursa de Valori Bucuresti - care inregistra ieri, la orele pranzului - o scadere de 12%, incepe incetul…

