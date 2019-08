Bursa din Londra cumpara o fosta divizie Reuters si devine concurent direct al Bloomberg

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a afisat un profit in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. In trimestrul…

- Actiunile London Stock Exchange Group Plc (LSE) - operatorul Bursei din Londra - au crescut luni cu peste 14%, ajungand la un nivel record, dupa anuntarea negocierilor privind achizitionarea furnizorului de informatii financiare Refinitiv Holdings (fosta divizie 'Financial and

- Tranzactia vine la mai putin de un an dupa ce fondul de investitii Blackstone a achizitionat o participatie majoritara in Refinitiv de la Thomson Reuters, evaluand la acel moment compania la 20 de miliarde de dolari, inclusiv datoria.LSE a anuntat ca va finanta tranzactia prin emiterea…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a coborat cu 0,8% in aceasta saptamana, la 169,3 miliarde de lei, insa valoarea tranzactiilor a urcat cu aproape 14% fata de saptamana precedenta, ajungand la 173,09 milioane de lei, potrivit statisticilor BVB.…

- Corina Popescu, Directorul General al Electrica SA, și Adrian Tanase, Directorul General al BVB, au deschis, astazi, ședința de tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB), cu ocazia aniversarii a cinci ani de la listarea companiei, cea mai mare din istoria pieței de capital din Romania și, totodata,…

- Caderea a avut loc dupa anuntul plecarii unui apropriat al lui Steve Jobs din companie. Plecarea lui Jony Ive de la Apple a provocat o cadere de 9 miliarde de dolari a actiunilor, bursa reactionand imediat ce fostul colaborator apropiat al lui Steve Jobs, legendarul fondator al companiei, si-a anuntat…

- Romanii pot castiga la bursa mai mult decat daca isi tin economiile in depozite bancare, iar factorii de decizie ar trebui sa incurajeze o participatie mult mai mare a populatiei la piata de capital, a declarat, marti, Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti. "De ce…

- Fondurile de pensii private Pilon II reprezinta cei mai mari investitori instituționali în piata de capital din România, a declarat, în exclusivitate, Lucian Anghel, președintele Bursei de Valori București.