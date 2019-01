Billie Eilish a lansat piesa „When I Was Older”, inspirata de filmul „ROMA”

Billie Eilish, superstarul global, si-a surprins fanii la inceput de an cu o noua piesa, „When I Was Older”, inspirata de „ROMA” – cunoscuta productie cinematografica Netflix, premiata cu doua Globuri de Aur. „When I Was Older” se va… [citeste mai departe]