Bursa de Valori Bucuresti si-a revenit in T3. Cum arata topul celor mai mari cresteri si scaderi

- ♦ Petrom, Electrica si Transgaz sunt companiile care au aplicat cele mai importante reduceri de personal in ultimul an. Marcat de privatizari sau de listari la Bursa, sectorul energetic dovedeste ca este intr-o restructurare per­ma­nenta, unul dintre principalii indicatori ai acestui fenomen…

- Ca urmare a apariției in spațiul public a unor informații privind investițiile fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II) in acțiunile unei companii listate la Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) transmite urmatoarele precizari: Avand in vedere…

- Peste 40 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti ofera actionarilor dividende in valoare totala de 7,23 miliarde de lei, echivalentul a peste 1,55 miliarde de euro, Romgaz, BRD si OMV Petrom fiind companiile care au acordat cele mai ...

- O sesiune cum nu ne-am fi dorit a avut loc, joi, la Bursa de Valori București. Scaderi ample pentru companiile producatoare de gaze naturale și volume mari ale instituționalilor tranzacționate pe Romgaz.

- Valoarea actiunilor companiilor Romgaz si OMV Petrom a scazut, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BvB), ca urmare a anuntului ministerului Finantelor Publice cu privire la initierea unei dezbateri publice pentru Hotararea de Guvern care prevedere plafonarea pretului la gaze.La momentul la…

- Știi cat de simplu e sa devii investitor, sa cumperi și sa vinzi acțiuni ale companiilor listate la Bursa de Valori București (BVB)? Iți aratam imediat, cu exemple concrete. Bonus: mai daramam un mit. Se spune ca la bursa exista doua tipuri de investitori, cei cu experiența și cei cu bani. Mitul spune…

- Indicele care include dividendele a crescut cu 11% la finalul primelor șase luni și a depașit 11.500 de puncte Lucian Anghel, Președinte BVB: Indicele BET-TR, reprezentativ pentru piața noastra de capital avand in vedere dividendele consistente, a avut unul dintre cele mai mari randamente din Uniunea…

- Ieri dupa amiaza a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti anuntul privind incheierea unui Contract de prestari servicii si expeditie incheiat de Oil Terminal Constanta cu OMV PETROM. In acest sens Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza pe toti cei interesati asupra actului juridic incheiat…