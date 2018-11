Bursa de Valori Bucuresti incepe cu dreptul cea mai proasta luna din an

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori București continua sa creasca susținut in primele noua luni și afișeaza un avans de 17% pentru BET-TR, care include și dividendele acordate de companiile din indicele principal al pieței Lucian Anghel, Președinte BVB: BET-Total Return ar trebui sa fie primul indice la care sa se uite…

- Electrogrup Infrastructure, companie detinut de fratii Teofil si Simion Muresan si de Marian Pantazescu, specializata in constructii pentru infrastructura energetica, va derula impreuna cu filialele sale si firma asociata, Wind Energy Services East Europe, o oferta publica de actiuni pe Bursa de Valori…

- Bursa de Valori București (BVB) a extins de luni numarul de companii incluse in indicii BET și BET-TR de la 13 la 15 de emitenți. In componența acestora au fost adaugate companiile Sphera Franchise Group și Purcari Wineries, scrie Mediafax.Este pentru prima data in istoria pieței locale de…

- Expertul de la IDIS „Viitorul” Ion Tabarta considera ca viitoarele alegeri sunt vitale pentru viitorul Republicii Moldova. Intr-un interviu pentru Europa Libera, analistul politic a declarat ca, daca aceste alegeri nu vor fi libere, neinfluentate si corecte, atunci scade sansa Moldovei de a fi primita…

- Totodata, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in scadere cu 0,09%, indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra o depreciere de 0,39%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, cobora cu 0,35%. Indicele blue-chip…

- Un numar tot mai ridicat de companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) anunta programe de rascumparare ale propriilor actiuni, pe fondul unor rezerve de cash in crestere, dar si in conditiile in care, in anumite cazuri, managerii considera ca...

- Fondul Proprietatea era, la finele lunii iulie, fondul de la Bursa de Valori București (BVB) cu cel mai valoros portofoliu, activele sale - in valoare de 9,7 miliarde de lei - reprezentand o cota de piața de 22,8%, potrivit Asociației Administratorilor de Fonduri - AAF, potrivit Mediafax.Fondul…

- Digi Communications, MedLife si actiunile Bursei de Valori Bucuresti inregistreaza in ultimele 12 luni cele mai abrupte scaderi din structura indicelui principal BET, care ar putea fi puse si pe seama faptului ca lichiditatea pe acesti emitenti este afectata de incertitudinile din Guvern cu privire…