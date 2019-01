Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat pe minus ziua de luni, -4,23% pentru indicele principal BET, aceasta fiind cea mai mare scadere inregistrata, pana acum, in acest an. Banca Transilvania, -9,58%, si BRD, -6%, au inregistrat printre cele mai mari scaderi. Aceste scaderi au aparut in contextul…

- Bursa de Valori București a incheiat marți prima ședința in scadere din an, cu indicele BET mai mic cu 2,58%, la 7.484, 7 puncte, la o valoare a tranzacțiilor de 57,3 milioane lei (12,3 milioane euro) și o capitalizare bursiera de 150 miliarde lei (32 miliarde euro), relateaza mediafax.ro.Citește…

- Bursa de Valori București a incheiat anul in scadere, cu 4,8% mai puțin fața de valoarea indicilor inregistrați in ultima zi a anului 2017. Deprecierea a fost continua din 19 decembrie, cand s-a atins nivelul minim in urma declarațiilor ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici legate de ”taxa pe lacomie”…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe majoritatea indicilor ultima sedinta de tranzactionare a anului, iar rulajul s-a situat la 19,3 milioane de lei, echivalentul a 4,14 milioane de euro.Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, a inregistrat…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere sedinta de tranzactionare de vineri, iar rulajul s-a situat la 37,46 milioane de lei, echivalentul a 8,04 milioane de euro. Indicele de referinta...

- Capitalizarea Bursei de Valori Bucuresti a scazut in aceasta saptamana cu 15,54% de la 162,02 miliarde de lei cat se inregistrat luni, la 136,84 miliarde de lei vineri, dupa ce Guvernul a anuntat ca va adopta o serie de masuri fiscal - bugetare, printre care taxarea activelor bancare si plafonarea pretului…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere sedinta de tranzactionare de marti, iar indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, a consemnat o depreciere de 0,25%, dupa mai mult de o ora de la debutul sedintei, scrie Agerpres. Valoarea totala a schimburilor realizate…