Bursa de la Bucuresti termina 2018 cu o scadere de 4,8% Indicele principal BET al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat acest an la nivelul 7,383.68, cu 4,8% mai putin fata de ultima zi de tranzactionare a anului 2017, potrivit datelor afisate luni pe site-ul BVB. Indicele a scazut cu 12,3% din 19 decembrie pana in prezent, dupa anuntul facut de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, legat de unele masuri care vor fi impuse in 2019.



In 29 decembrie 2017, ultima zi de tranzactionare a anului trecut, indicele BET a incheiat ziua la nivelul 7,753.74, potrivit datelor BVB.



Printre cele mai mari scaderi inregistrate in ultimul…

Sursa articol si foto: business24.ro

