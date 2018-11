Bursa de la Bucureşti, închidere 'pe verde' Valoarea tranzactiilor s-a cifrat la circa 41,67 milioane de lei (8,94 milioane de euro). Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o crestere de 0,12%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a urcat cu 0,48%. Indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra, la inchidere, o apreciere de 0,70%. Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a crescut cu 0,32%, in timp ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investitii, a inchis pe plus cu 0,29%. Cele mai tranzacționate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

