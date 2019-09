Bursa de la Bucureşti închide joi, 05 septembrie 2019, în scădere Valoarea totala a tranzactiilor a coborat la 18,04 milioane de lei (3,81 milioane de euro), de la 57,53 milioane de lei (12,17 milioane de euro) in sedinta precedenta. BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a pierdut 0,14% din valoare, in timp ce BET-NG, care masoara evolutia celor 10 companii energetice si de utilitati, a inchis pe plus, cu 0,08%. Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o scadere de 0,06%, iar indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investitii, a urcat cu 0,12%. In schimb, indicele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere de 0,26%, pana la 9.259,73 puncte. BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a castigat 0,25% din valoare, iar BET-NG, care masoara evolutia celor…

- Indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o depreciere de 0,14%, pana la 9.060,27 puncte. Indicele BET Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o scadere de 0,12%, in timp ce BET-NG, indicele celor…

- Indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o depreciere de 0,70%, pana la 9.052,10 puncte.Indicele BET Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o scadere de 0,69%, in timp ce BET-NG, indicele…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al Bursei de la Bucuresti a coborat vineri pana la minimul acestui an, 10,4 milioane de lei, pe o piata in scadere pe majoritatea indicilor. Tranzactiile totale derulate in ultima sedinta bursiera a saptamanii s-au cifrat la 10,873…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni (15,91 milioane de lei) inregistrata marti este printre cele mai mici din ultima luna. Cifre mai reduse in ceea ce priveste schimburile cu actiuni au fost consemnate luni, 8 iulie (14,38 milioane de lei), luni, 22 iulie (15,52 milioane de lei) si joi, 18 iulie (15,65…

- Valoarea totala a schimburilor s-a situat la 18,01 milioane de lei (3,81 milioane de euro), la jumatate fata de ziua precedenta.Indicele BET Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a inregistrat o scadere de 0,40%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor s-a…

- Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere de 0,56%, ajungand la 8.967,08 puncte, BET-TR, indicele de tip total return care include si dividendele acordate de companiile din BET, a urcat tot cu 0,56%, iar BET-Plus, care…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar valoarea tranzactiilor a fost de 63,17 milioane de lei (13,34 milioane de euro). Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere…