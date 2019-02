Stiri pe aceeasi tema

Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea tranzactiilor s-a situat la 18,61 milioane de lei (3,91 milioane euro), potrivit agerpres.ro.

Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea tranzactiilor a coborat la 20,42 milioane de lei (4,37 milioane euro), o scadere la jumatate fata de ziua precedenta, potrivit agerpres.ro.

Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor a coborat la 18,08 milioane de lei (3,81 milioane de euro). Indicele de referinta BET,...

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de miercuri, valoarea totala a tranzactiilor cifrandu-se la 48,833 de milioane de lei (10,296 milioane de euro), din care...

Bursa de Valori București a terminat ședința de marți in creștere, indicele BET depașind 7.400 de puncte, cu o creștere de 1,55%, potrivit mediafax.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, a inregistrat o apreciere de 1,15%, la 7.030,47 puncte, potrivit agerpres.ro.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de marti, iar valoarea totala a tranzactiilor s-a cifrat la 175,79 milioane de lei (37,55 milioane de euro), din care schimburile cu actiuni au reprezentat 174,54 milioane de lei (37,28 milioane euro).

Bursa de Valori București a incheiat anul in scadere, cu 4,8% mai puțin fața de valoarea indicilor inregistrați in ultima zi a anului 2017. Deprecierea a fost continua din 19 decembrie, cand s-a atins nivelul minim in urma declarațiilor ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici legate de "taxa pe lacomie".