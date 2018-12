Stiri pe aceeasi tema

- BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, a coborat la 6.961,86 puncte, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, s-a depreciat cu 4,91%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, consemna o scadere…

- ASF analizeaza tranzactiile din data de 19 decembrie suspectand posibilitatea existentei unor elemente care intra sub incidenta abuzului de piata. „In situația in care, in urma analizelor efectuate, sunt constatate nerespectari ale prevederilor legale incidente, Autoritatea adopta masuri care pot…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a inceput o analiza a tranzacțiilor derulate in data de 19 decembrie 2018 pe piața reglementata administrata de BVB,a anunțat instituția de supraveghere. Astfel, ASF analizează posibilitatea existenței unor elemente care intră sub incidența…

- BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, a coborat cu 1,91%, la 7.332,71 puncte, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, s-a depreciat cu 1,74%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, consemna…

- Cele mai mari scaderi erau consemnate la Banca Transilvania (-19,91- ), BRD-GSG (-16,62-) si TMK Artrom (-15-). Cresteri consemnau titlurile Amonil (plus 3,85-) si Electromagnetica (plus 2,05-. Valoarea cea mai mare a tranzactiilor a fost inregistrata in cazul actiunilor Banca Transilvania, de 169,8…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in scadere sedinta de miercuri, iar BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, era pe minus cu 7,51%, la o jumatate de ora de la deschidere. Evoluțiile de pe BVB vin în contextul anunţării unor măsuri care vizează,…

