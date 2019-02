Bursa de la Bucuresti, evolutie in crestere dupa deschiderea sedintei de tranzactionare Bursa de la Bucuresti evolueaza in crestere pe majoritatea indicilor la 40 de minute de la deschiderea sedintei de tranzactionare, iar indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 15 companii, a inregistrat o apreciere de 0,75%, ajungand la 7.786,54 de puncte.



Valoarea totala a schimburilor era de 1,13 milioane de lei (237.126 euro).



Indicele BET Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, inregistra o crestere de 0,72%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor s-a diminuat usor cu 0,07%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

