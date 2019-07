Bursa de la Bucureşti deschide mixt ultima şedinţă a săptămânii Indicele BETPlus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era de asemenea in crestere cu 0,04%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor se deprecia cu 0,15%.



BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, inregistra o apreciere de 0,09%.



Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, era in scadere cu 0,01%, iar reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, era pe minus cu 0,02%.



Valoarea totala a schimburilor realizate in primele 20 de minute se ridica la 1.807.979 lei (381.921 euro).

Sursa articol: dcnews.ro

