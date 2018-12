Stiri pe aceeasi tema

- Joi, BVB se afla pe verde dupa prima ora de tranzactionare, dar a trecut pe scadere dupa doua ore, pana la -2,2-. Romgaz, -6,9-, Fondul Proprietatea, -2,6-, Electromagnetica, -10-, SIF Banat Crisana, -4,33-, si Digi Communications, -3,97-, aveau printre cele mai mari scaderi dupa doua ore de tranzactionare.…

- Miercuri, BVB a inchis ziua de tranzactionare cu una dintre cele mai mari scaderi la nivel global, 11,21%. Banca Transilvania, -19,9%, BRD, -16,6%, si OMV Petrom, -12,97%, s-au numarat printre marii pierzatori ai zilei, potrivit news.ro. Joi, BVB se afla pe verde dupa prima ora de tranzactionare,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis ziua de tranzactionare cu una dintre cele mai mari scaderi la nivel global, 11,21%. Banca Transilvania, -19,9%, BRD, -16,6%, si OMV Petrom, -12,97%, s-au numarat printre marii pierzatori ai zilei.Marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat…

- In mod normal, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) opreste tranzactionarea actiunilor unei companii, in conditiile in care valoarea acestora scade, intr-o singura sedinta, cu mai mult de 15%. Astazi - dupa ce cotatiile Bancii Transilvania si cele ale BRD au scazut mai mult - BVB a decis sa extinda limita,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a ajuns la o scadere de 11,8%, pierzand practic tot avansul inregistrat in acest an. SIF Banat Crisana este la -14,98%, iar OMV Petrom la -13,5%, scrie News.ro. Cea mai mare scădere o înregistrează Banca Transilvania, -17,62%. BVB a scăzut…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis sedinta de miercuri cu o scadere de peste 7%, Banca Transilvania a inregistrat un minus de peste 13%, iar BRD scazuse cu peste 12%. Marti seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca participantii la fondurile private de pensii din Pilonul II…

- ”Taxa pe lacomie” a generat o prabușire la Bursa de Valori București, dupa anunțul facut de ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici, cu privire la introducerea acestei noi taxe pe activitatea bancilor. Principalii indici ai BVB au scazut drastic, miercuri, la un nivel record pe acest an. Recordul…

- Bursa de Valori Bucuresti este, in acest moment, puternic afectata de masurile fiscale anuntate marti seara de ministrul Eugen Teodorovici. Mai exact, piata bursiera romaneasca a scazut deja cu 7% la primele ore ale diminetii, dupa ce Guvernul a anuntat, printre altele, plafonari de preturi…