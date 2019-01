Bursa de la București a recuperat câte ceva din scăderile înregistrate de la începutul anului Bursa de la București a recuperat joi cate ceva din scaderile inregistrate de la inceputul anului, indicele BET aratand un plus de 1,52%, la 7.184, 84 puncte; valoarea tranzacțiilor a fost la jumatate fața de media anului, de 25 milioane lei (5,34 milioane euro), potrivit mediafax. Capitalizarea bursiera a fost de 142,61 miliarde lei (30,45 miliarde euro). Cele mai mari creșteri de preț au fost inregistrate de Uztel (UZT) cu o creștere de 13,33%, Amonil (AMO) cu 12,5% și BRD (BRD) cu 4,25%. Descreșteri importante ci fost consemnate de Oltchim (OLT) cu un minus de 14,94%, Sinteza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

