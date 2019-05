CS Medgidia a pierdut meciul cu Progresul 1944 Spartac

In etapa a 27 a a seriei secunde din Liga a 3 a la fotbal, CS Medgidia a jucat in deplasare, astazi, cu a patra clasata, Progresul 1944 Spartac, in fata careia a cedat cu 0 3 Stanciu 13, 44 din penalty, Dorobantu 57 .Cealalta reprezentanta a judetului Constanta in competitie, Axiopolis Cernavoda,… [citeste mai departe]