Congres USR. Deputatul Stelian Ion candideaza pentru un post in Biroul National

Cinci membri USR s au inscris in cursa pentru presedintia partidului, inclusiv Dan Barna, actualul presedinte al USR si candidatul USR PLUS pentru cea mai inalta functie in stat. Toate cele cinci candidaturi au fost validate de Comisia Electorala.… [citeste mai departe]