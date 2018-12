Stiri pe aceeasi tema

- ASF anunta ca "analizeaza tranzatiile derulate la Bursa de Valori" Foto: bvb.ro Autoritatea de Supraveghere Financiara a început o analiza a tranzactiilor derulate acum doua zile la Bursa de Valori de la Bucuresti, existând suspiciunea unui abuz pe piata. În situatia…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a inceput sa realizeze o analiza a tranzacțiilor derulate miercuri, 19 decembrie, pe piața administrata de Bursa de Valori București deoarece ar exista elemente ce intra sub incidența abuzului de piața. „In situatia in care, in urma analizelor efectuate,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat vineri ca a inceput o analiza a tranzacțiilor derulate miercuri, 19 decembrie 2018, pe piața reglementata administrata de BVB cu privire la posibilitatea existenței unor elemente care intra sub incidența abuzului pe piața. Miercurea neagra, cum…

- "In situatia in care, in urma analizelor efectuate, sunt constatate nerespectari ale prevederilor legale incidente, Autoritatea adopta masuri care pot fi facute publice, in functie de caracterul acestora. Ori de cate ori rezultatul analizelor efectuate s-a concretizat in masuri de autoritate, care…

- Miercuri, BVB a inchis ziua de tranzactionare cu una dintre cele mai mari scaderi la nivel global, 11,21%. Banca Transilvania, -19,9%, BRD, -16,6%, si OMV Petrom, -12,97%, s-au numarat printre marii pierzatori ai zilei, potrivit news.ro. Joi, BVB se afla pe verde dupa prima ora de tranzactionare,…

- Actiunile BRD au scazut cu peste 10%, titlurile TLV (Banca Transilvania) cu peste 14%, iar OMV Petrom inregistra o scadere de 5%. Deprecieri de peste 1% inregistrau si titlurile Romgaz (-4%), Transgaz (-2,71%) si Nuclearelectrica (-3,29%). BET 7,776.72 -642.47 -7.63% BET-TR 11,344.20…

- Companii Reteaua de clinici Ritmico, lansata de Spitalul Monza, vrea sa ajunga la peste 30 de unitati in urmatorii patru ani Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 13:59 0 Reteaua de clinici Ritmico, specializate pe diagnosticarea si investigarea afectiunilor…

- Banca Transilvania, Transgaz si OMV Petrom au fost cele mai tranzactionate actiuni in luna noiembrie pe Bursa de la Bucuresti, unde rulajul total pe segmentul principal a depasit usor 863 milioane de lei, potrivit statisticilor publicate pe BVB. Pe titlurile Banca Trasilvania au fost realizate…