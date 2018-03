Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Indicele BET ramane, cu o apreciere de 11,7% in 2018, una dintre cele mai insemnate din lume, in conditiile in care majoritatea burselor consacrate se pregatesc sa incheie un prim trimestru din acest an in teritoriul negativ, ca urmare a scaderilor violente incepute la sfarsitul lunii ianuarie. …

- Alumil Rom Industry (ALU), filiala din Romania a grecilor de la Alumil Aluminium, propune actionarilor in sedinta din 25 aprilie un dividend brut de 0,416 lei pe actiune, ceea ce la preturile de tranzactionare preanunt de 1,38 lei, echivaleaza cu un randament de 30%, cel mai ridicat de la bursa,…

- Transportatorul national de titei Conpet Ploiesti (COTE) propune actionarilor pentru sedinta din 26 aprilie un dividend brut pe actiune de 8,04 lei, ceea ce la preturile de tranzactionare din sedinta preanunt echivaleaza cu un randament de 7%, potrivit calculelor ZF pe baza informatiilor publicate…

- Bursa de Valori Bucuresti continua marti tendinta de scadere inregistrata pe parcursul zilei anterioare, avand un rulaj de 3,313 milioane de lei (710,263 euro), dupa 50 de minute de la debutul tranzactiilor, conform Agerpres.

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de luni, iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 159,954 milioane de lei (34,313 milioane de euro), de la 42,7 milioane de lei (9,17 milioane de euro) in sedinta precedenta.

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de marti iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 52 milioane de lei (11,16 milioane de euro), de la 22,28 milioane de lei (4,78 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- Indicele BET, care urmareste evolutia celor mai tran­zactionate actiuni de la bursa romaneasca, a urcat cu 9% in primele doua luni din 2018 si a inregistrat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor din UE, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Locul doi a fost ocupat de bursa…

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate 13 actiuni de la Bucuresti, a crescut cu 9% in primele doua luni din 2018 si a marcat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre comparatie locul doi a fost ocupat de bursa…

- Banca Transilvania va derula in perioada 1 -23 martie un proces de rascumparare a 10 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. . Actiunile bancii au deschis sedinta de joi in scadere cu 0,61% ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor…

- ♦ Intr-un an cu o crestere economica de 7%, nicio companie din indicele de referinta BET nu a avut pierderi, iar singurele diminuari ale rezultatelor nete au fost inregistrate in cazul a trei emitenti: Banca Transilvania, Transelectrica si Electrica. Cele 13 companii din struc­tura…

- Citeste si: S-a reinstaurat calmul pe bursa: BVB deschide pe verde si pare hotarata sa recupereze dupa scaderea de saptamana trecuta Grafic: Evolutia celor mai performante actiuni de la BVB in 2017 cu tot cu dividende ♦ Pe 25 februarie 2009 bursa romaneasca era „la pamant“ la inceputul crizei financiare ♦ O…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor a urcat la 32,14 milioane de lei (6,89 milioane de euro), de la 25,5 milioane de lei (5,47 milioane de euro), luni.

- Bursa de la Bucuresti a inchis sedinta de joi in crestere, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat cu 1,12%, la 8.258,97 puncte, valoarea totala a schimburilor realizate fiind de 66,553 milioane de lei (14,282 milioane de euro).

- Banca Transilvania vrea sa preia toate actiunile Victoriabank, a treia banca în topul institutilor de credit din Republica Moldova. Oferta de preluare a 8 milioane de acțiuni emise de banca de la Chișinau reprezenta 33,23% din numarul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ca…

- Digi, compania telecom care a debutat in arena de tranzactionare de la Bucuresti in mai 2017, ca urmare a unui IPO in valoare de 944 milioane lei, a raportat in 2017 venituri de 916,5 milioane euro, in crestere cu 8,75% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in vreme ce profitul companiei telecom…

- Banca Transilvania, in fruntea tranzacțiilor de la bursa Banca Transilvania se regasește pe primul loc in clasamentul tranzacțiilor bursiere pe prima luna a anului, iar o alta companie clujeana, Carbochim, intre acțiunile cu cea mai mare creștere. Topul capitalizarii de la Bursa de Valori București…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis si sedinta de joi pe plus, continuand trendul de miercuri, iar principalii indicii inregistrau la ora 10.00 cresteri cuprinse intre 0,1% si 0,5%. BET, principalul indice al BVB, avansa cu 0,54%, BET-FI cu 0,10%, BET-NG cu 0,25%, iar BET-TR cu 0,53%. …

- ♦ Indicele BET a deschis ieri pe plus 2%, pentru ca sedinta de tranzactionare sa o inchida cu un avans de 0,09% l Multi investitori au ales cel mai probabil sa-si pastreze actiunile cumparate marti dat fiind rulajul de ieri de circa 32 de milioane de lei, cu 60% mai mic fata de sedinta precedenta.

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi pe plus, dupa pierderile din ultimele zile, indicele principal, BET, marcand un avans de 1,91% la ora 10.00. In acelasi timp, BET-Fi urca cu 1,93%, iar BET-NG cu 1,9%. Cea mai mare crestere in randul principalelor actiuni cotate era…

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu scaderi de peste 2% pe toti indicii sedinta de tranzactionare de marti, in ton cu bursele europene. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a depreciat cu 2,13%, la 8.007,41 puncte. Indicele BET-Plus, care…

- Indicele bursier Dow Jones a avut ieri o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq, ceea ce a atras „preocuparea” Presedintiei SUA. Pietele bursiere din intreaga Europa se pregatesc acum pentru…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis marti pe rosu, dupa caderile de luni de la New York Stock Exchange.Caderea record a indicelui Dow Jones, care a starnit panica pe Wall Street, a fost "in mod clar un fenomen de piata", este de parere Jeffrey Kleintop, sef de strategii investitionale globale al companiei…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in scadere sedinta de marti, in ton cu restul burselor europene, antrenate de caderile de pe piata americana si de pe bursele asiatice.Indicele BET inregistra o cadere de peste 3% la ora transmierii stirii, cele 13 companii din componenta sa fiind pe rosu, cu…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis sedinta de tranzactionare in scadere, urmand trendul mondial de declin, deschis luni de picajul indicelui Dow Jones Average Industrial al Bursei de la New York.

- Bursa de la Bucuresti a deschis marti pe rosu, continuand scaderile de ieri, in linie cu pietele internationale, indicele principal, BET, marcand un minus de 3,23% la ora 10.00. La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost…

- Scaderea de la debutul sedintei de luni vine dupa cea a burselor din Asia, in conditiile in care investitorii isi ajusteaza portofoliile in lumina noilor asteptari legate de inflatie, scrie ZF. Indicele Asia Dow a scazut cu 1,43%, in timp ce Nikkei 225, indicele bursei din Tokyo, a scazut cu 2,55%,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de vineri, cu un rulaj de 2 milioane de lei, inregistrat dupa aproximativ o ora de la debutul tranzactiilor. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era in scadere cu 0,09%,…

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a inchis in scadere cu 0,67%, indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra, la inchidere, o depreciere de 1,39%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a coborat cu 1%. Indicele…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Indicele bursier american Dow Jones a scazut pentru a doua sedinta consecutiv cu aproape 1% in conditiile in care investitorii par agitati cu privire la publicarea datelor financiare ale Apple joi, dar si pe fondul temerii de apreciere a dobanzilor in SUA, cea mai mare economie la nivel mondial.…

- Valoarea tranzactiilor derulate joi pe Bursa de la Bucuresti s-a dublat comparativ cu sedinta precedenta, rulajul depasind 121 milioane de lei (26,03 milioane euro), fata de 61,98 milioane de lei (13,28 milioane de euro) marti, pe fondul unor tranzactii de peste 70,86 milioane de lei cu actiuni Banca…

- 10 milioane de euro tranzacționate intr-o zi cu acțiuni Banca Transilvania Piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a fost dominata, in prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, de cinci tranzactii derulate pe piata Deal cu titlurile Banca Transilvania (BT), insumand 46,9 milioane de…

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de ieri in scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Bursa a deschis pe minus, cu toate actiunile companiilor din ...

- Banca Transilvania, afectata de schimbarea guvernului. Toata bursa, pe roșu Societațile cu capital de stat au cel mai mare recul in urma schimbarii conducerii guvernului, insa și companiile private sunt atinse. Cele mai afectate companii de efectul schimbarii conducerii guvernului, resimțit în…

- Actiunile Rompetrol Rafinare, SIF4 Muntenia si Banca Transilvania se depreciau cel mai mult, marti dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, pretul actiunilor Rompetrol Rafinare scadea cu 4,64%, al SIF4 Muntenia cu 1,94% si al Bancii Transilvania cu 1,53%.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de marti in scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce aseara premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Indicele principal al pietei, BET, scadea la ora 10.00 cu 0,84%, in timp ce BET-FI avea un minus de…

- Actiunile distribuitorului de electricitate Electrica (EL) se tranzactioneaza luni (12:00) la pretul de 11,42 lei pe actiune, minus 1,55% fata de sedinta precedenta pe cel mai mare rulaj de tranzactionare de la bursa, potrivit datelor BVB. La ora redactarii acestei stiri rulajul cu actiuni…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…

- ♦ In decembrie indicele BET a scazut cu 0,5% in contextul in care cea mai mare parte a burselor europene au fost pe plus, cu cel mai ridicat avans fiind inregistrat de bursa de la Atena, plus 7%. Indicele ATX, al bursei din Austria, a fost cel mai performant indice bursier in 2017 din randul…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, sucursala Bucuresti, a informat Bursa de Valori ca, incepand cu data de 1 aprilie 2018, Johan Meyer va deveni singurul manager de portofoliu principal al Fondului. Grzegorz Konieczny iese din echipa de conducere.

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- Bursa a deschis prima sedinta a noului an pe un ton optimist, principalii indici fiind pe crestere, la fel ca si majoritatea actiunilor principalelor companii listate. BET, indicele principal al pietei, era la ora 10.00 pe plus, cu 0,85%, la fel ca si BET-TR, in timp ce BET-Fi crestea cu…

- Bursa a deschis ultima sedinta a anului pe o tendinta ascendenta, indicii pietei de la Bucuresti fiind pe plus, dar majoritatea actiunilor principalelor companii cotate erau la ora 10.00 in scadere usoara. BET, indicele principal al BVB, creste vineri dimineata cu 0,05%, BET-TR cu 0,06%,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe plus, toti indicii inregistrand cresteri modeste, sub 0,2%, cu exceptia BET-NG care afiseaza un plus de 0,24%. Astfel, indicele principal al pietei, BET afiseaza o crestere de 0,12%, indicele BET-TR creste cu 0,13%, iar BET FI cu 0,10%.…

- Clujul la bursa in 2017. Cele mai importante evenimente ZIUA de CLUJ va prezinta evoluția din acest an a companiilor locale listate la Bursa de Valori București (BVB), precum și cele mai semnificative evenimente petrecute in viața acestora. Armatura. Acțiunile au variat în acest…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…