- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de joi, iar valoarea tranzactiilor a urcat usor la 40,03 milioane de lei (8,43 milioane euro), anunța AGERPRES.Citește și: Noi comentarii facute de Cozmin Gușa! ‘Nici susținerea nu a fost pe masura’ Indicele principal BET, care arata…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de vineri iar valoarea tranzactiilor efectuate in primele 25 de minte s-a cifrat la 475.727 lei, potrivit Agerpres.Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o apreciere de 0,02%,…

- Valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 26,57 milioane de lei (5,616 milioane de euro), de 19 milioane de lei (4,01 milioane de euro) in sedinta anterioara.BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a pierdut 0,12% din valoare, la fel ca si BET-NG, care…

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in scadere cu 0,18%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor era pe minus cu 0,41%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, indica o depreciere de 0,32%. Totodata, indicele…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis sedinta de luni in crestere pe majoritatea indicilor, iar BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, inregistra o apreciere de 0,18%, pana la valoarea de 9.051,53 puncte, dupa primele 30 de minute de la debutul tranzactiilor,…

- Indicele BET Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, inregistra un avans de 0,05%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor era pe minus cu 0,40%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, consemna o apreciere de 0,04%. Indicele…

- Indicele BET Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, consemna o crestere de 0,49%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor era singurul in scadere, cu 0,47%.BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, se aprecia cu 0,43%.Indicele…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de luni, iar valoarea tranzactiilor a atins 18,54 milioane de lei (3,92 milioane euro) potrivit Agerpres. Indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere de 0,41%,…