Banca Transilvania, -9,58%, si BRD, -6%, au inregistrat printre cele mai mari scaderi. Aceste scaderi au aparut in contextul in care au fost reluate informatiile potrivit carora taxa pe activele bancare ar urma sa fie calculata si platita trimestrial, nu anual.

Vineri, indicele BET a inregistrat o scadere de 2,03%. Luni, indicele a inregistrat cel mai mare minus din acest an, pana acum, de 4,23%. Scaderea vine in contextul in care au fost reluate informatiile potrivit carora taxa pe activele bancare ar urma sa fie calculata si platita trimestrial, nu anual.

Banca Transilvania,…