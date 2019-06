Bursa București a închis pe verde Indicele principat BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o crestere cu 1,68%, la 8.615,37 puncte, in timp ce BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a castigat 1,66%.



Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o urcare de 1,46%, iar indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investitii, s-a apreciat cu 1,29%.



Pe Piata Reglementata, actiunile BRD au fost cele mai tranzactionate, generand schimburi de 16,52 milioane de lei, urmate de titlurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere de 0,98%, pana la 8.189,13 puncte.BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a castigat 0,94%, iar BET-NG, care masoara evolutia celor…

- Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o depreciere de 0,64%, pana la 8.152,63 puncte. BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a pierdut 0,61% din valoare, iar BET-NG, care masoara evolutia celor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere pe aproape toti indicii prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o depreciere de 0,11%, dupa aproape o ora de la debutul tranzactiilor, pana la valoarea de 8.295,35 de…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere sedinta de joi, indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, inregistrand o depreciere de 0,87%, la 8.298,17 puncte. Valoarea totala a tranzactiilor a coborat la 19,27 milioane de lei (4,07 milioane euro),…

- Valoarea totala a schimburilor era de 2,31 milioane de lei (485,620 de euro). Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, inregistra o scadere de 0,10%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor era pe plus cu 0,17%. BET-NG, indicele celor 10 companii din…

- Valoarea totala a tranzactiilor a fost de 31,547 milioane de lei (6,63 milioane de euro), din care 21,1 milioane lei (4,438 milioane euro) tranzactii cu actiuni si 9,5 milioane lei (circa 2 milioane euro) tranzactii cu obligatiuni.BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni…

- Tranzactii in valoare de 1,16 milioane de lei (245.084 euro) au fost realizate luni, in primele 25 de minute de la deschiderea Bursei de la Bucuresti, pe o piata in crestere pe majoritatea indicilor. Indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o apreciere…

- Bursa de la Bucuresti a inchis vineri in scadere pe toti indicii, iar valoarea tranzactiilor s-a apropiat de 25 milioane de lei (5,25 milioane de euro), de la 15,53 milioane de lei (3,26 milioane de euro) in sedinta anterioara, potrivit agerpres.ro.Cele mai lichide titluri au fost cele ale…