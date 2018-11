Bursa americană scade în timp ce piaţa de la Bucureşti face eforturi să reziste Burse - Fonduri mutuale Bursa americana scade in timp ce piata de la Bucuresti face eforturi sa reziste Tweet Print Mail Autor: Dan Grigore Ivan astazi, 00:11 0 astazi, 00:11 0 Saptamana trecuta a zguduit bursele lumii, investitorii luand in calcul o incetinire a ritmului de crestere a economiei globale, fapt ce a condus si la una dintre cele mai dure si bruste scaderi ale petrolului din istorie. In acest peisaj, indicele S&P 500 a scazut cu 3,58% saptamana trecuta si a intrat in zona de corectii. De la inceputul acestui an, indicele S&P 500 a scazut cu 1,54%. Totodata, indicele… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

