- Autoritatile vor organiza, in februarie, in Italia, o bursa a locurilor de munca pentru romanii care muncesc acolo, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai, duminica seara, la Antena 3, scrie Agerpres. "Am pus bazele unei colaborari importante cu ministrul Natalia Intotero (ministrul pentru…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat la semnarea acordului de infrațire intre comuna Luncoiu de Jos din județul Hunedoara și comuna Greblești, raionul Strașeni din Republica Moldova.Evenimentul a avut loc vineri, 4 ianuarie a.c., la sediul primariei…

- Alocatiile pentru copiii cetatenilor europeni care lucreaza in Austria au fost reduse, la de 1 ianuarie, la nivelul practicat in tara de origine, in cazul in care copiii au ramas acasa, iar ministerele din Romania critica decizia. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) a anuntat, sambata, ca…

- El a fost intrebat de jurnalisti daca exista bani in buget ca angajatorii sa primeasca subventii de 500 de euro pe luna pentru fiecare persoana cu dizabilitati angajata. Sunt bani in buget "Evident ca sunt bani. Atunci cand Guvernul propune o masura, facem simulari si apoi propunem…

- Potrivit acestuia, reprezentantii MMJS, ai Ministerului Romanilor de Pretutindeni si ai Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca vor fi prezenti in tarile Uniunii Europene pentru a prezenta ofertele de locuri de munca din Romania. In acelasi timp, va fi creata o platforma on-line…

- Autoritatile din Romania au parafat, ieri, un Memorandum de colaborare in domeniile muncii si protectiei sociale cu ministerul de resort din Vietnam, in vederea aducerii de forta de munca din aceasta tara pe teritoriul national, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat de presa al Ministerului Muncii…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), intelegerea de colaborare dintre cele doua state a fost semnata in conditiile in care Romania traverseaza o criza acuta a fortei de munca, iar Republica Vietnam are o populatie de 94 de milioane de locuitori, dintre…