Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Indicele BET ramane, cu o apreciere de 11,7% in 2018, una dintre cele mai insemnate din lume, in conditiile in care majoritatea burselor consacrate se pregatesc sa incheie un prim trimestru din acest an in teritoriul negativ, ca urmare a scaderilor violente incepute la sfarsitul lunii ianuarie. …

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private”…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea, intr-un comunicat…

- Reducerea contributiilor afecteaza, de peste ani, pensia generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea. "În…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) anunța ce reprezentanții Comisiei Euroepene (CE) critica masura referitoare la reducerea contributiei pentru Pilonul II de pensii administrate privat, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private. Mai exact, analiza…

- "In ceea ce priveste rolul social, fondurile de pensii sustin milioane de romani in demersul lor de a-si asigura un trai decent la batranete, prin completarea pensiei publice si diversificarea surselor de venit la pensie, ceea ce contribuie la degrevarea bugetului asigurarilor sociale de presiunea…

- Traficul rutier este inchis pe mai multe drumuri naționale și județene din cauza condițiilor meteo. Autoritațile au oferit deja rute ocolitoare. A2 Bucuresti – Constanta traficul este inchis intre Bucuresti și Drajna (km 15+000 – km 105+000) pe ambele sensuri din cauza poleiului. Ruta ocolitoare: Bucuresti…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule de pe A2 intre Bucuresti si Fetesti a fost reluata duminica seara, aproape de miezul noptii. Circulatia se va desfasura controlat sub supravegherea Politiei Rutiere si a reprezentantilor CNAIR.

- Compania Elbit Imaging, a carei subsidiara detine proiectul Casa Radio din Bucuresti, a platit o amenda de jumatate de milion de dolari Comisiei pentru Bursa si Valori Mobiliare (SEC) din SUA pentru presupusa incalcare a unei legi privind practicile de coruptie in strainatate. Amenda se refera o afacere…

- Compania Elbit Imaging, a carei subsidiara detine proiectul Casa Radio din Bucuresti, a platit o amenda de jumatate de milion de dolari Comisiei pentru Bursa si Valori Mobiliare (SEC) din SUA pentru presupusa incalcare a unei legi privind practicile de coruptie in strainatate. Amenda se refera o afacere…

- Probleme la zi: Evolutia pietei de capital in Romania Emisiunea "Probleme la zi"- 8 martie 2018 Subiect Evolutia pietei de capital in Romania Invitati in studio: Mircea Ursache-vicepresedinte Autoritatea pt Supraveghere Financiara Adrian Tanase…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de marti iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 52 milioane de lei (11,16 milioane de euro), de la 22,28 milioane de lei (4,78 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- Indicele BET, care urmareste evolutia celor mai tran­zactionate actiuni de la bursa romaneasca, a urcat cu 9% in primele doua luni din 2018 si a inregistrat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor din UE, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Locul doi a fost ocupat de bursa…

- UPDATE 2 DN 22 a fost inchis intre Rm. Sarat și limita cu județul Braila. UPDATE 1 Se circula cu dificultate și pe DN 22 Ramnicu Sarat-Braila din cauza viscolului și a vizibilitații scazute. La ieșirea din orașul Ramnicu Sarat, dar și la intersecțiile cu drumurile județene s-au instituit filtre ale…

- Citeste si: S-a reinstaurat calmul pe bursa: BVB deschide pe verde si pare hotarata sa recupereze dupa scaderea de saptamana trecuta Grafic: Evolutia celor mai performante actiuni de la BVB in 2017 cu tot cu dividende ♦ Pe 25 februarie 2009 bursa romaneasca era „la pamant“ la inceputul crizei financiare ♦ O…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor a urcat la 32,14 milioane de lei (6,89 milioane de euro), de la 25,5 milioane de lei (5,47 milioane de euro), luni.

- Bursa de la Bucuresti a inchis sedinta de joi in crestere, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat cu 1,12%, la 8.258,97 puncte, valoarea totala a schimburilor realizate fiind de 66,553 milioane de lei (14,282 milioane de euro).

- Grupul este condus de fondatorul si directorul sau general, Victor Bostan, de profesie oenolog, cu peste 35 de ani de experienta in industria vinului, alaturi de actionarii Horizon Capital, companie de private equity din Ucraina si Moldova, si International Finance Corporation (IFC), parte din grupul…

- Un nou local din Romania s-a inchis din pricina noilor masuri ale „revolutiei fiscale“. '80-'90 Gastropub & More din Bucuresti se infiintase in urma cu 4 ani. La sfarsitul lui ianuarie, proprietarii unui local cu specific canadian din Cluj au anuntat, tot pe Facebook, ca noile masuri fiscale ii determina…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de vineri, in ton cu bursele europene care au inregistrat scaderi cuprinse intre unu si doua procente, iar rulajul a urcat la 212,34 milioane de lei (45.6 milioane de euro), de la 41,81 milioane de lei (8,98 milioane…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%, scrie ZF.ro. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%. …

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%.…

- Daiana Dan și-a inceput aventura in China in toamna anului trecut, cand a plecat sa studieze limba chineza. Tanara aradeanca s-a inscris in competiția lansata de Casa Romano-Chineza Filiala Arad pentru o bursa de studiu in China, reușind sa convinga. Astfel, din septembrie 2017, Daiana Dan a pașit…

- Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut, relateaza MarketWatch.

- Bursa de la Bucuresti a deschis si sedinta de joi pe plus, continuand trendul de miercuri, iar principalii indicii inregistrau la ora 10.00 cresteri cuprinse intre 0,1% si 0,5%. BET, principalul indice al BVB, avansa cu 0,54%, BET-FI cu 0,10%, BET-NG cu 0,25%, iar BET-TR cu 0,53%. …

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu cresteri usoare pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de miercuri, dupa scaderile de peste 2% consemnate in ziua anterioara, iar rulajul a coborat la 32,45 milioane de lei (6,97 milioane de euro), de la 83,76 milioane de lei (18,04 milioane de euro) marti.

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, cu un rulaj de peste 4,1 milioane de lei, inregistrat la 45 de minute de la debutul tranzactiilor. 0 0 0 0 0 0

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi pe plus, dupa pierderile din ultimele zile, indicele principal, BET, marcand un avans de 1,91% la ora 10.00. In acelasi timp, BET-Fi urca cu 1,93%, iar BET-NG cu 1,9%. Cea mai mare crestere in randul principalelor actiuni cotate era…

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu scaderi de peste 2% pe toti indicii sedinta de tranzactionare de marti, in ton cu bursele europene. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a depreciat cu 2,13%, la 8.007,41 puncte. Indicele BET-Plus, care…

- „Noi suntem intr-o situatie dificila pentru ca avem propria criza in Romania, cu inflatie, dobanzi mai mari, deficite mai mari, o economie fragila (...), dar s-ar putea sa nu fim ocoliti. Principalele efecte se vor vedea intr-o depreciere a cursului, o crestere a preturilor, dobanzi mai mari si,…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca Romania are o economie fragila, dar s-ar putea sa nu fie ocolita de efectele generate de caderea marilor burse, afirmand ca acestea se vor vedea in deprecierea cursului si cresterea preturilor.…

- Teodorovici, despre caderea pietelor bursiere: Nu ne afecteaza Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, referitor la caderea pietelor bursiere, ca acest lucru nu afecteaza Romania, adaugand ca investitorii sunt interesati de economia romaneasca, avand in vedere imprumutul de doua…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in scadere sedinta de marti, in ton cu restul burselor europene, antrenate de caderile de pe piata americana si de pe bursele asiatice.Indicele BET inregistra o cadere de peste 3% la ora transmierii stirii, cele 13 companii din componenta sa fiind pe rosu, cu…

- Bursa de la Bucuresti a deschis marti pe rosu, continuand scaderile de ieri, in linie cu pietele internationale, indicele principal, BET, marcand un minus de 3,23% la ora 10.00. La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost…

- Grupul Digi, listat pe Bursa de la Bucuresti, a anuntat vineri seara ca a imprumutat 163 de milioane de euro de la un sindicat maghiar, facilitate care inlocuieste un imprumut luat in 2017. Bancile Citibank si ING au intermediat aceasta tranzactie. Noua facilitate are o maturitate…

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a inchis in scadere cu 0,67%, indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra, la inchidere, o depreciere de 1,39%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a coborat cu 1%. Indicele…

- Guvernul ar putea solicita companiilor de stat, la fel ca anul trecut, sa acorde dividende cat mai mari, considera Dan Popovici, CEO OTP Asset Management. 'Principala tema investitionala, anul trecut, a fost cea legata de dividende. Noi credem ca si anul acesta va fi principala tema…

- ♦ Bursa de la Bucuresti este inca definita de un peisaj al unei lichidati anemice in comparatie cu principalele burse din regiune, respectiv cele din Viena si Varsovia ♦ Cum ar putea creste valoarea zilnica de tranzactionare la Bucuresti? Piata de capital de la Bucuresti, aflata intr-un…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 mld. euro in 2017, arata o analiza a Deloitte Romania realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este intre 4 și 4,6 mld euro, conform…

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de ieri in scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Bursa a deschis pe minus, cu toate actiunile companiilor din ...

- Complexul de cazare Euro Park de la Fundata (județul Brașov), intins pe 4,5 hectare, cu 40 de camere și mai multe terenuri de sport, a fost scos la vanzare cu 2,65 milioane de euro. Complexul funcționeaza cu circuit inchis și „traiește” exclusiv din evenimente organizate de companii. Complexul a fost…

- ♦ Trei actionari vor scoate la vanzare 9,4 milioane de actiuni, operatiune in urma careia isi vor diminua participatiile ♦ Aceasta ar fi prima listare din anul 2018 dupa ce anul trecut patru companii private s-au listat la Bucuresti in oferte de circa un sfert de miliard de euro.

- Producatorul de vin Purcari a anuntat astazi pe propriul site ca intentioneaza sa demareze o oferte publica de vanzare a cel mult 49% din actiunile existente la bursa de valori de la Bucuresti si a intermediat in acest sens brokerii Swiss Capital si Raiffeisen Bank. Actionarii vanzatori…

- Zvonurile privind mutarea unei divizii de peste 500 de angajati la Bucuresti a London Stock Exchange sunt pe cale sa se adevereasca dupa ce pe piata imobiliara au aparut negocieri privind o solicitare de inchriere de 6.500 mp de birouri. Decizia luata de bursa londoneza vine in urma alegerii Romaniei…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- ursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- Programul national de protectie sociala 'Bursa profesionala', care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare, conform unei hotarari adoptate joi de Guvern. Potrivit unui comunicat…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe plus, toti indicii inregistrand cresteri modeste, sub 0,2%, cu exceptia BET-NG care afiseaza un plus de 0,24%. Astfel, indicele principal al pietei, BET afiseaza o crestere de 0,12%, indicele BET-TR creste cu 0,13%, iar BET FI cu 0,10%.…