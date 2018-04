Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca bugetul Ministerului Afacerilor Interne va fi suplimentat cu 30 de milioane de lei in vederea achizitiei a 550 de autovehicule de catre Politia Romana. “In sedinta de astazi vom adopta o hotarare de guvern prin care vom suplimenta bugetul Ministerului…

- Planet Group Internațional, furnizor de solutii pentru optimizarea proceselor de business si document management, a depasit în 2017 cifra de afaceri de 7 milioane euro, cu o crestere de 44% fata de anul precedent. Organizația este reprezentata pe piața locala de RO Planet, aceasta gazduind…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de miercuri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a coborat cu 0,16%, la 8.726,88 puncte.

- Dezvoltatorul imobiliar Alesonor demareaza un proiect de anvergura in zona de nord a orasului Bucuresti – prima suburbie verde din Romania, cu o deschidere de aproximativ 1 km la padurea Baneasa, o investitie estimata la aproximativ 100 de milioane de euro.

- In urma Romaniei se situeaza Grecia, cu 8,5 milioane capete de ovine, Italia - 7,2 milioane, Franta - 6,8 milioane, Irlanda - 3,9 milioane capete si Portugalia, cu 2,02 milioane capete. Potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele…

- Compania Elbit Imaging, a carei subsidiara detine proiectul Casa Radio din Bucuresti, a platit o amenda de jumatate de milion de dolari Comisiei pentru Bursa si Valori Mobiliare (SEC) din SUA pentru presupusa incalcare a unei legi privind practicile de coruptie in strainatate. Amenda se refera o afacere…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de luni, iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 159,954 milioane de lei (34,313 milioane de euro), de la 42,7 milioane de lei (9,17 milioane de euro) in sedinta precedenta.

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de USD pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de USD. In contextul creșterii accelerate a numarului de cumparatori de…

- Contracandidatul asocierii este firma Teo Trans Consulting SRL din Bucuresti. In aceasta etapa de desfasurare a licitatiei, organizata prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP), Primaria nu a anuntat inca si ofertele financiare ale participantilor la procedura. Contractul are…

- Unul dintre cei mai cunoscuti economisti americani din lume, Jeffrey Sachs, cel care i-a consiliat pe Mihail Gorbaciov si Boris Eltin pentru introducerea economiei de piata dupa colapsul Uniunii Sovietice, a spus ieri la Bucuresti ca Romania trebuie sa ramana o economie deschisa si sa pledeze pentru…

- ceo In sedinta comisie de negociere pentru CCM-ul CEO care a avut loc ieri, discutiile s-au referit la cresterile veniturilor salariatilor din companie. Sindicatele asteptau initial o suplimentare de 10 milioane de lei, pe langa suma alocata deja, de 25 de milioane de lei. In schimb,…

- "Astazi vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Stadionul Steaua si Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii. Acest act normativ este necesar intrucat…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de marti iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 52 milioane de lei (11,16 milioane de euro), de la 22,28 milioane de lei (4,78 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- Moldova continua sa majoreze exporturile catre Rusia. Astfel, potrivit Biroului Național de Statistica (BNS), exportul marfurilor moldovenești in Rusia in anul 2017 s-a ridicat la 254,5 milioane de dolari, inregistrind o creștere de 9,2% fața de anul precedent. In aceeași perioada, importurile de produse…

- Sutele de mii de bucuresteni care au centrale termice de apartament alimentate cu gaz risca sa aiba probleme de incalzire, in zilele urmatoare, in conditiile in care, miercuri, 28 februarie, Sistemul National de Transport (SNT) al gazelor a intrat in stare de dezechilibru si era pe punctul de a ajunge…

- Grupul Agricola Bacau a inregistrat anul trecut afaceri de peste 683 milioane lei, in crestere cu 5,31% fata de anul anterior. Cea mai mare companie din cadrul grupului, Agricola International SA Bacau, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de aproximativ 401 milioane lei, in crestere fata de…

- Bilka, unul dintre principalii jucatori din piata de acoperisuri, companie fondata de antreprenorul roman Horatiu Tepes, a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 394 milioane lei (86 milioane de euro), in crestere cu 45% fata de 2016, cand a inregistrat afaceri de 271 milioane lei. In topul vanzarilor…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor a urcat la 32,14 milioane de lei (6,89 milioane de euro), de la 25,5 milioane de lei (5,47 milioane de euro), luni.

- Bursa de la Bucuresti a inchis sedinta de joi in crestere, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat cu 1,12%, la 8.258,97 puncte, valoarea totala a schimburilor realizate fiind de 66,553 milioane de lei (14,282 milioane de euro).

- Societatea de stat Conpet Ploiesti, un monopol al transportului de titei prin conducte, a inregistrat anul trecut o crestere cu 3% a profitului net, pana la 73,66 milioane lei, potrivit unui raport financiar preliminar publicat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Totodata, in perioada ianuarie –…

- Combinatul chimic Oltchim a incheiat anul 2017 pe plus, obtinand un profit net de 45,6 milioane de lei, o majorare de 75% fata de 2016, potrivit raportului publicat de companie pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Romcarbon Buzau (ROCE), companie ce are drept domeniu de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, a inre­gistrat in 2017 un profit net de 5,08 milioane lei, plus 4% fata de 2016, la afaceri de 198 mil. lei, in crestere cu 9% comparativ cu raportarea din anul precedent.…

- * Bursa japoneza este inchisa luni cu prilejul unei sarbatori publice, informeaza Reuters. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat sedinta de luni in crestere cu 0,91%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.385,38 puncte, in crestere cu 21,61 puncte comparativ cu valoarea inregistrata…

- Cele peste 39.200 de autoturisme rulate consemnate in ianuarie reprezinta un numar mai mult decat dublu fata de autoturismele noi, care au insumat in perioada de referinta 11.744 de unitati.Potrivit datelor DRPCIV, cele mai inmatriculate autoturisme second hand inregistrate in ianuarie…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de vineri, in ton cu bursele europene care au inregistrat scaderi cuprinse intre unu si doua procente, iar rulajul a urcat la 212,34 milioane de lei (45.6 milioane de euro), de la 41,81 milioane de lei (8,98 milioane…

- Medicover, unul din cei mai mari jucatori de pe piata de servicii medicale private, si-a crescut veniturile in anul 2017 cu 19,6% pana la 73,8 milioane euro, fata de valoarea de 61,7 milioane euro raportata in 2016. La nivel de venituri, Medicover Romania se afla pe pozitia trei in cadrul grupului,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis si sedinta de joi pe plus, continuand trendul de miercuri, iar principalii indicii inregistrau la ora 10.00 cresteri cuprinse intre 0,1% si 0,5%. BET, principalul indice al BVB, avansa cu 0,54%, BET-FI cu 0,10%, BET-NG cu 0,25%, iar BET-TR cu 0,53%. …

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu cresteri usoare pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de miercuri, dupa scaderile de peste 2% consemnate in ziua anterioara, iar rulajul a coborat la 32,45 milioane de lei (6,97 milioane de euro), de la 83,76 milioane de lei (18,04 milioane de euro) marti.

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, cu un rulaj de peste 4,1 milioane de lei, inregistrat la 45 de minute de la debutul tranzactiilor. 0 0 0 0 0 0

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu scaderi de peste 2% pe toti indicii sedinta de tranzactionare de marti, in ton cu bursele europene. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a depreciat cu 2,13%, la 8.007,41 puncte. Indicele BET-Plus, care…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca Romania are o economie fragila, dar s-ar putea sa nu fie ocolita de efectele generate de caderea marilor burse, afirmand ca acestea se vor vedea in deprecierea cursului si cresterea preturilor.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de 1,7 milioane de lei in urma controalelor desfasurate in perioada sarbatorilor de iarna, verificari ce au vizat modul de etichetare, comercializare si depozitare a produselor alimentare specifice, potrivit unui comunicat…

- Doraly Expo Market, unul dintre cele mai mari parcuri comerciale specializate in articole pentru casa și produse alimentare din Romania, a achiziționat un teren cu suprafața de 15.000 mp, in Afumați, in vecinatatea imediata a parcului, cu acces la DN2. Achiziția face parte dintr-un plan de investiții…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Grupul Digi, listat pe Bursa de la Bucuresti, a anuntat vineri seara ca a imprumutat 163 de milioane de euro de la un sindicat maghiar, facilitate care inlocuieste un imprumut luat in 2017. Bancile Citibank si ING au intermediat aceasta tranzactie. Noua facilitate are o maturitate…

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a inchis in scadere cu 0,67%, indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra, la inchidere, o depreciere de 1,39%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a coborat cu 1%. Indicele…

- Insolvențele au crescut cu 9% in Romania. Clujul, in topul firmelor nou-inființate Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut in 2017 cu 8,73% fața de perioada similara a anului precedent, la 9.102 unitati, potrivit Oficiului National…

- Valoarea tranzactiilor derulate joi pe Bursa de la Bucuresti s-a dublat comparativ cu sedinta precedenta, rulajul depasind 121 milioane de lei (26,03 milioane euro), fata de 61,98 milioane de lei (13,28 milioane de euro) marti, pe fondul unor tranzactii de peste 70,86 milioane de lei cu actiuni Banca…

- Rulajul zilnic de tranzactionare cu actiuni Banca Transilvania (TLV), a doua institutie de credit din Romania, este la ora redactarii acestei stiri de circa 76 milioane de lei, din care 70,5 milioane de lei sunt doar pe piata REGS, potrivit datelor BVB. Pretul mediu este insa in scadere fata de…

- Aeroportul din Cluj are cea mai mare creștere de trafic din Romania Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a inregistrat anul trecut o majorare de 43% a numarului de pasageri, cifre care il plaseaza pe locul intai in topul creșterilor de trafic de pe aerogarile din Romania. AIAIC a avut o creștere…

- BRD, a doua cea mai valoroasa banca de la bursa romaneasca dupa Banca Transilvania, afiseaza la ora 17:30 tranzactii de circa 51 milioane de lei, mai mari decat tot ce s-a tranzactionat insumat de la inceputul anului 2018 incoace, potrivit calculelor ZF pe baza datelor BVB. Tranzactii de…

- 2 milioane de lei. Acesta este prejudiciul creat de mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala. Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane…

- Complexul de cazare Euro Park de la Fundata (județul Brașov), intins pe 4,5 hectare, cu 40 de camere și mai multe terenuri de sport, a fost scos la vanzare cu 2,65 milioane de euro. Complexul funcționeaza cu circuit inchis și „traiește” exclusiv din evenimente organizate de companii. Complexul a fost…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 59,94 milioane de lei (12,92 milioane de euro), de la 53,55 milioane de lei (11,54 milioane de euro) joi.

- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…

- Societatea Oil Terminal a raportat catre Bursa de Valori Bucuresti doua tranzactii incheiate de societate. Astfel, Oil Terminal a incheiat un contract cu Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale ndash; Unitatea Teritoriala 15 Bucuresti pentru prestari servicii depozitare motorina.…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…