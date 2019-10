Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de joi, insa valoarea tranzactiilor s-a situat la 77,37 milioane de lei (16,29 milioane de euro) pe fondul schimburilor realizate cu actiuni Romgaz, in valoare de 59,56 milioane de lei.



Dupa Romgaz, cele mai tranzactionate actiuni au fost cele ale Bancii Transilvania - 4,75 milioane de lei si ale Fondului Proprietatea - 4,47 milioane de lei.



Cele mai bune evolutii in sedinta de joi au fost inregistrate de actiunile Condmag, care s-au apreciat cu 10%, Electroputere (+4,35%) si TMK-Artrom (+4,05%).

