- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a adoptat, luni, primul Cod de Etica si primul Cod de Conduita care se va aplica in fotbalul romanesc, a anuntat, luni, presedintele FRF, Razvan Burleanu, intr-o conferinta de presa. "FRF este singura si prima federatie din Europa Centrala…

- Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, a lansat, duminica, o propunere foarte interesanta cu care presedintele FRF e deja de acord: Supercupa Romaniei sa se joaca pe teritoriul unei alte tari!

- Azi dimineața, la GSP Live, moderatorul Costin Ștucan l-a provocat pe fostul arbitru Cristi Balaj (47 de ani) la un joc inedit. Balaj a fost pus sa caracterizeze intr-un cuvant mai mulți oameni din fotbalul romanesc sau anumite momente delicate in care a fost implicat in cariera. // Vezi in video de…

- Fostul vicepreședintele al Federației Romane de Rugby, Victor Istrate, a trimis o scrisoare deschisa in care ataca situația de la FRR. Victor Istrate critica administrația condusa de președintele Alin Petrache, modul in care a ajuns rugby-ul romanesc și faptul ca nimeni nu și-a asumat descalificarea…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca gruparile din liga a II-a vor trebui sa depuna, inaintea sezonului, o garantie de 50.000 de lei, potrivit sistemului de licentiere pentru esalonul secund. O garantie, de 20.000 de lei, va fi necesara si…

- Fostul international Bujor Halmageanu a decedat, vineri, la varsta de 77 de ani, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Nascut pe 14 februarie 1941, la Timisoara, Bujor Halmageanu a adunat 17...

- Cupa satelor PREMIERE…Organizata pentru prima data in judetul nostru, competitia “Cupa satelor” la fotbal si-a desemnat ieri castigatoarea care ne va reprezenta la faza regionala. Este vorba despre echipa scolii din comuna Feresti, care a primit medaliile de aur chiar de la presedintele Federatiei Romane…

- In Comitetul Executiv de azi, FRF a luat mai multe decizii dure in privința cluburilor din Liga 1. O parte din aceste masuri, anunțate de Razvan Burleanu, președintele FRF, vor intra in vigoare incepand cu sezonul 2019-2020, iar altele vor fi aplicate din sezonul 2020-2021. Fara imprumuturi de la…