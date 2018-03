Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chitic Baschetbaliștii de la CSM Ploiești vor avea de recuperat un deficit de cel puțin un punct, in returul fazei semifinale din Liga 1, pentru a incheia intre primele patru formații și, implicit, a se califica la turneul de promovare in Liga Naționala. Dintre cele opt echipe ajunse in faza…

- CN „Aurel Vlaicu” – CSM Ploiești 107-104 (41-45) Bogdan Chitic Scorul pe sferturi: 23-17, 18-28, 26-37, 40-22. CSM Ploiești: Burlacu (40 puncte, 5×3), Melnic (28), Santana (13, 3×3), Craciun (8), Topologeanu (8), Dogaru (4), Ad. Tudor (3), C. Dumitru, Carabulea, Arteni, Vrabie. Antrenori: Catalin Burlacu…

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Mizil a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in cazul ei exista suspiciunea ca a fost rapusa de virusul gripal. Autoritatile asteapta rezultatele analizelor trimise la Institutul National de Boli Infectioase dr. Matei Bals din Bucuresti.

- CN „Aurel Vlaicu” București – CSM Ploiești, astazi, ora 16:30 Bogdan Chitic Invinși, in etapa trecuta, in „Arena de Baschet”, de Știința București, baschetbaliștii de la CSM Ploiești se vor deplasa astazi tot in Capitala, dar, de aceasta data, la Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, pentru confruntarea…

- F. T. In seara zilei de miercuri, in jurul orei 18,30, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție, in timp ce acționau pe strada Apelor din municipiu, au observat doua femei, care aveau un comportament suspect, una dintre acestea avand asupra sa doua bagaje voluminoase, pe care le-a inmanat, in fuga,…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- UPDATE: Incendiul a cuprins doua case si o anexa gospodareasca, focul manifestandu-se pe o suprafata de 400 mp. Nu exista victime. 38 de pompieri se lupta cu flacarile. Un incendiu a izbucnit in urma cu putin timp intr-o locuinta din Ploiesti, aflata pe strada Motilor. Potrivit…

- Intrarea in municipiul Buzau dinspre Ploiesti va suferi o schimbare radicala. Este vorba de un tronson de aproximativ un kilometru, intre intersectia Bulevardului Unirii cu strada Alexandru Averescu si noul supermarket Kaufland, care va fi refacut de la zero. Se vor asfalta trotuoarele, se vor amenaja…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declara faptul ca Vlad Cosma a fost martor cu identitate protejata in dosarele DNA și s-a dus benevol de mai multe ori la sediul DNA Ploiești. In replica, Vlad Cosma prezinta un schimb de mesaje cu procurorul Negulescu in care arata ca a refuzat sa fie…

- Primaria comunei Brazi a anunțat, vineri, pe Facebook, ca locuitorii comunei vor beneficia de stații de autobuz unicat in Romania. Edilul spune ca pentru realizarea noilor stații s-a inspirat de pe internet, iar proiectul se ridica la aproximativ 100.000 de euro. Astfel de stații de autobuz precum cea…

- Mai multi primari din Prahova au fost convocati de catre un lider al PSD Prahova sa se prezinte, joi, 15 februarie, pe strada din Ploiesti unde are sediul DNA. Potrivit unor surse apropiate social-democratilor din Prahova, ar trebui sa aiba loc un protest impotriva procurorilor anticoruptie.

- Codrin Ștefanescu a negat faptul ca primarii PSD din județul Prahova ar fi primit azi cate un sms din partea consilierului judetean Rares Enescu. Edililor li se cerea ca maine dimineata, la ora 9.00, sa trimita fiecare cate 5 persoane pentru un protest in fata la DNA Ploiesti, anunta Digi 24.Citește…

- Deputatul PSD Andreea Cosma anunta ca fratele sau, fostul deputat Vlad Cosma, nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde a fost citat in calitate de martor intr-un dosar, intrucat el nu se afla in tara. Potrivit sursei citate, Vlad Cosma se va prezenta la audieri cand va reveni…

- F. T. Pai, ce ? Numai in zonele Șotrile, Scorțeni sau Bordeni ș.a.m.d. sa-și faca de cap hoții, sustragand, fie zi, fie noapte, cu caruțele sau chiar cu mașinile, lemne ? Nu, ci in tot județul, ceea ce , la o adica, te face sa crezi ca tentativele de furt sau infracțiunile silvice ca fapt consumat sa…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta seara in Ploiesti, pe strada Barcanesti. Potrivit ISU prahova, au fost implicate un autoturism si un scuter, iar in urma impactului, doua persoane au fost ranite. Victimele se aflau pe scuter, fiind doi tineri in varsta de 17 ani. Cei doi au…

- Difuzarea inregistrarilor facute de politicianul Vlad Cosma a cauzat un val de reactii. Inspectia Judiciara din cadrul CSM a anuntat ca s-a autosesizat, iar premierul Viorica Dancila a anuntat ca il va rechema de urgenta in tara pe ministrul Justitiei. Tudorel Toader a afirmat la randul sau ca va propune…

- In anul scolar 2018-2019, cursurile vor incepe pe 10 septembrie, iar vacanta de iarna va dura trei saptamani, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Decizia a fost luata in urma unei sedinte a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul careia au fost dezbatute o serie…

- Mama unui copil nevazator din Prahova lupta sa fie acceptata la orele de curs, alaturi de fiul sau. Initial, reprezentantii scolii au fost de acord cu prezenta ei, apoi au refuzat-o, motivand ca “ceilalti copii nu-si pot trai adolescenta”. Inspectoratul Judetean Scolar trebuie sa gaseasca o solutie.…

- Fostul director a Nuclearelectrica SA Pompiliu Budulan este urmarit penal de procurorii DNA Ploiesti sub control judiciar pentru luare de mita, acesta fiind acuzat ca a primit de la reprezentantii unor firme de software aproape trei milioane de euro in legatura cu indeplinirea indatoririlor sale…

- In cursul diminetii de azi, un accident rutier s a produs pe Centura de Vest a orasului Ploiesti. Doua autoturisme au fost mplicate in eveniment. Cinci persoane se aflau in vehicule la momentul producerii accidentului. Potrivit ISU Prahova, o persoana a ramas incarcerata iar alte doua persoane au primit…

- In data de 31.01.2018, in jurul orelor 13:30, in timp ce efectua serviciul de patrulare, un echipaj din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice a observat la intersecția Bulevardului Independenței cu strada Veronica Micle, un autoturism marca Kia Sorento, inmatriculat in județul Prahova,…

- Polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IJP Prahova, care au efectuat un control la o societate comerciala din municipiul Ploiești, au descoperit aici arme și muniții deținute ilegal.

- Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat s a nascut la 14 iunie 1970. Intre 1989 si 1994, a studiat la Facultatea Utilaj Tehnologic din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti. In 2009, a urmat cursurile Institutului National de Administratie, noteaza…

- Retailerul german REWE a finalizat procesul de inchiriere a galeriilor comerciale din Braila, Bucuresti, Targoviste, Buzau si Ploiesti, fostele magazine XXL Mega Discount, a anuntat, joi, retailerul. În noul format, magazinele Penny Market ocupă aproximativ 40% din suprafaţa totală…

- REWE Romania finalizeaza procesul de inchiriere a galeriilor comerciale din Braila, Bucuresti, Targoviste, Buzau si Ploiesti. In noul format, magazinele PENNY Market ocupa aproximativ 40% din suprafața totala a galeriilor, restul spațiului, cu o suprafața inchiriabila de circa 10.000 de metri patrați…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 7, pe Bulevardul Republicii din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 70 de ani a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversare pe trecerea pentru pietoni din zona Mega Image. Victima a fost transportata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, in judetul Prahova, traficul rutier este blocat pe DN1A Ploiesti – Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din cauza unui accident in care au fost implicate doua ...

- Prajiturile realizate in laboratorul din Campina sunt distribuite cu masini proprii in toata tara si in cele sapte cofetarii. Lantul de cofetarii Delice, dezvoltat de antrepre­norii Laurentiu Dascalu si Carmela Dragomir in urma cu 18 ani, a ajuns la sapte unitati, dupa ce a deschis o noua…

- V. Stoica La mijlocul lunii ianuarie, la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia erau semnate 123 de contracte de finanțare cu instituții publice sau cu firme provenite din cele șapte județe componente ale regiunii din care face parte și județul Prahova. Potrivit reprezentanților ADR…

- Un grav accident de circulatie a avut loc in urma cu putin timp in municipiul Ploiesti, pe strada Poligonului. Potrivit primelor informatii un autoturism in care se aflau patru persoane a intrat intr un tir parcat.Pentru scoaterea a doi dintre cei care se aflau in masina a intervenit serviciul de descarcerare…

- Clujenii care au pornit pe jos pana la Bucuresti in “Marsul Sperantei” pentru a participa la protestul fata de modificarea legilor Justitiei, organizat sambata in Piata Universitatii, ar urma sa ajunga vineri seara la Otopeni dupa aproximativ 450 de kilometri parcursi. Membrii grupului, carora li s-au…

- Grupul format din cinci persoane a ajuns la Ploiesti joi seara, iar vineri dimineata participantii au pornit spre Bucuresti, pe traseu aluturandu-li-se mai multi tineri, inclusiv copii. Astfel, vineri, grupul avea in jur de 25 de membri si era insotit de masini de politie pe mai multe segmente ale…

- Cluj - Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Omagiu mormantul lui Badea Cartan "Marsul sperantei" incepe a noua zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor justitiei, si-a propus sa ajunga joi…

- Aproape 1.000 de prahoveni uciși de poluare, in 2016, și alți 37.000 grav bolnavi! La opt luni de la momentul in care USR Prahova, la inițiativa deputatului Dan Radulescu, a inceput campania impotriva poluarii din Ploiești și zonele limitrofe, centralizarea informațiilor stranse pana acum duce la concluzii…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, pe Centura de Vest, in sensul giratoriu din zona Strejnic. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, trei persoane aflate in masini fiind asistate medical la fata locului. Din pricina coliziunii,…

- Directia de Sanatate Publica va efectua controale in cele doua unitati medicale din Prahova, ca urmare a aparitiei in spatiul public a filmuletului in care medicul de garda de la Spitalul Orasenesc Baicoi trateaza necorespunzator o pacienta. Iata anuntul facut de DSP Prahova cu privire la…

- Bogdan Chitic O veste tragica a lovit boxul ploieștean, și nu numai, cu doar cateva zile inaintea trecerii in noul an. Dupa decesul celui care a fost Viorel Soroceanu, campion național și antrenor emerit in lumea pugilistica din țara noastra, a venit randul unei foste tinere speranțe tricolore sa ne…

- Pompierii prahoveni au acționat cu trei autospeciale și o ambulanța SMURD pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in cladirea CAR, situata pe strada Maramures din Ploiesti. Potrivit ISU Prahova, focul a ars mocnit, in doua camere. Au fost afectate calculatoare, echipamente de birou…

- A fost sarbatoare, vineri seara, in localitatea Pleașa, din județul Prahova. Sute de oameni s-au bucurat de un spectacol de Craciun organizat la Caminul Cultural din localitate, de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului in parteneriat cu Parohia Pleașa. De la un asemenea eveniment…

- Grupa Cercetașilor de la Gradinița Step by step Raza de soare Ploiești a organizat o frumoasa și pilduitoare acțiune de voluntariat la gradinița din Lapoș. Joi, profesoara Ionița Emilia de la Gradinița Step by step Raza de soare Ploiești, a organizat o activitate de voluntariat la Gradinița din Lapoș,…

- Procurorii DIICOT Ploiești, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul structurilor de combatere a criminalitații organizate din Ploiești, Pitești, Calarași și Ialomița, sprijiniți de politisti din cadrul IJP Prahova și jandarmi, au descins, joi, la 28 de adrese din Prahova și București. Acțiunea…

- Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie este șeful SRI Prahova. Acesta este cercetat pentru ucidere din culpa și pentru conducerea unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice. Femeia care și-a pierdut viața avea varsta de aproximativ 30 de ani și locuia in zona. ”Victima traversa…

- Astazi, 18 decembrie 2017, in jurul orei 19.30, se va incheia sezonul regulat pentru echipa de baschet masculin CSM Ploiești, antrenata de Catalin Burlacu, Ionuț Ivan și Robert Munteanu. Ploieștenii sunt liderii al zi ai ierarhiei Grupei 2 din cadrul Ligii 1. Cum adversara din aceasta seara, de la 18.00,…

- CSM Ploiești – CSU 2 Sibiu, maine, ora 14:00 CSM Ploiești – CSU Brașov, luni, ora 18:00 Bogdan Chitic La finalul unei faze de calificare in care au avut parte de doua „duble” in deplasare, reușind, de fiecare data, sa caștige doar una dintre partidele jucate in Ardeal, baschetbaliștii de la CSM Ploiești…

- Incident grav in Prahova. Surse din Politie au declarat, pentru News.ro, ca mama unei tinere din Ploiesti a reclamat, vineri dupa-amiaza, ca fiica sa a fost amenitata de o femeie, cu un cutit, intr-un autobuz din Ploiesti. In urma cercetarilor si dupa ce pe retelele de socializare a fost facuta…

- Violeta Stoica O firma din Spania a incheiat ieri, la Ploiești, in mai puțin de o ora, 46 de contracte de munca pentru toți cei care au fost interesați sa lucreze, temporar, la cules de capșuni, intr-o ferma specializata din aceasta țara. Daca, in urma cu cațiva ani, romanii se inghesuiau la propriu…

- Fl. Tanasescu In zi de duminica, 10 decembrie 2017, in Postul Craciunului, Dumnezeu s-a lepadat de grija cea cereasca și s-a ingrijit de cea lumeasca, chemand ingerii și spunandu-le: “Duceți-va pe pamant și faceți ca oamenii sa fie mai buni !”. Așa se face ca la Caminul Cultural din Apostolache a plouat…

- Bogdan Chitic Dupa ce au avut grija sa ștearga impresia lasata la Brașov printr-o victorie decisa in prelungiri, pe teren propriu, cu CSO Voluntari, scor 88-83, baschetbaliștii echipei de seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiești sunt pregatiți sa susțina, in urmatoarea saptamana ultimele patru…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, vineri, la sediul DNA Ploiești, structura care instrumenteaza dosarul in care aceasta este acuzata ca l-a ajutat pe omul de afaceri Florian Walter, care era urmarit internațional și cercetat de DIICOT, scopul fiind acela de a ingreuna cercetarile și…