Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 43 de civili au fost ucisi si 51 raniți intr-un atac aerian al fortelor libiene din estul tarii asupra orasului Murzuq, in sud, a declarat luni un oficial local, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Lupte intense între o forța regionala și gruparea Stat Islamic în Africa de Vest (ISWAP) s-au soldat cu zeci de morți, dintre care cel puțin 25 de soldați și peste 40 de jihadiști, în nord-estul Nigeriei, au declarat joi pentru AFP surse din serviciile de securitate. "Teroriștii…

- Cel putin sapte oameni, intre care patru politisti, au fost ucisi duminica in Pakistan in doua atentate consecutive in nord-vestul tarii, transmite dpa. In primul incident, atacatorii au deschis focul asupra unui punct de control al politiei in orasul Dera Ismail Khan si au ucis doi politisti. Apoi,…

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, transmite Reuters. Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si au ranit peste 50 de civili, conform unor oficiali guvernamentali potrivit Agerpres. Talibanii au revendicat…

- Sase civili si noua combatanti care sustin regimul lui Bashar al-Assad au fost ucisi duminica in atacuri israeliene in Siria, a anuntat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.Combatantii au fost ucisi in raiduri, duminica seara, in apropiere de Damasc si in provincia…

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP.