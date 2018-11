Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian este un etalon de frumusete! Inclusiv pentru o tanara transgender din Marea Britanie. Pana la 18 ani, a cheltuit nu mai putin de 15 mii de lire sterline ca sa devina nu doar o femeie in toata puternica, dar sa si semene cu celebra starleta de peste Ocean.

- Kim Kardashian a marturisit ca este presata de partenerul ei de viața, Kanye West, sa faca mai mulți copii. In cel mai recent episod al show-ului „Keeping Up With the Kardashians”, vedeta americana Kim Kardashian s-a plans ca soțul ei, Kanye West pune presiune pe ea pentru a face mai mulți copii.…

- Marea Britanie îsi va marca plecarea din Uniunea Europeana, anul viitor, printr-o moneda speciala. Ministrul britanic al Finantelor Philip Hammond urmeaza sa anunte luni, când prezinta proiectul de buget, lansarea acestei monede speciale, în valoare de 50 de peni. …

- Kanye West a decis sa manance o farfurie plina de gandaci și a impartașit momentul cu fanii sai de pe Twitter. Iar motivul pentru care a facut acest lucru este unul de-a dreptul uimitor. Celebrul rapper vrea sa treaca peste orice teama, astfel ca micile ganganii au ajuns prajite in farfuria lui West.…

- Rapper-ul american Kanye West și-a schimbat numele in ‘YE’, informeaza contactmusic.com. Controversatul muzician a facut anunțul pe Twitter, cu puțin timp inainte de mult așteptata sa apariție in cadrul emisiunii ‘Saturday Night Live’. „Cunoscut formal drept Kanye West. Eu sunt YE.”, a scris Kanye West,…

- Un jurnalist iranian a fost condamnat la 10 ani de inchisoare din cauza unui mesaj publicat pe Twitter. In mesajul respectiv, el i-a adus jigniri imamului Reza, una dintre cele 12 figuri venerate de siiti. Jurnalistul iranian Mir Mohammad-Hossein Mir-Esmaili a publicat un comentariu pe Twitter, dupa…

- Kim Kardashian duce viata de printesa, dar acest lucru este deja bine stiut. Cu toate ca ea si Kanye West au trei copii si multi ani de relatie, pare ca rapperul este la fel de indragostit ca in prima zi.