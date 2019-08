Stiri pe aceeasi tema

- Burger King, al doilea cel mai mare lanț de fast-food din lume, se pregatește sa revina in Romania. Burger King urmează să deschidă primul restaurant din România în septembrie, potrivit unor surse citate de Ziarul Financiar. Brandul este adus în România…

- Antrenorul ceh Dusan Uhrin Jr a ajuns marti la pranz la Bucuresti, unde urmeaza sa negocieze preluarea bancii tehnice a echipei de fotbal Dinamo. Uhrin jr a sosit la Bucuresti cu doua bagaje si a fost preluat de pe Aeroportul Henri Coanda de catre seful departamentului de scouting al FC Dinamo, Marius…

- Balbele polițiștilor, lipsa de orientare a operatorilor de la 112 sau faptul ca Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) nu are echipamente de localizare au facut publicul sa creada ca vanzarea de cartele prepay doar cu buletinul ar fi putut face o diferența și ca viața Alexandrei Maceșanu ar fi…

- Astfel, pentru anul școlar care urmeaza, este disponibila o bursa pentru anul 7 (11 ani) și o bursa pentru anul 8 (12 ani). “Dorim sa sprijinim acei copii care doresc sa beneficieze de acest sistem de invațamant, insa a caror familie nu poate susține costurile aferente. Suntem bucuroși sa…

- Solstițiul de vara 2019 are loc la 21 iunie, marcheaza inceputul verii astronomice si este momentul in care ziua este cea mai lunga, iar noaptea cea mai scurta. Anul acesta, solstitiul de vara, in emisfera nordica, are loc vineri, 21 iunie, tot acum este Ziua Mondiala a Soarelui. Solstițiul de vara…

- In urma cu 7 ani, laureatul premiului Nobel pentru Fiziologie și Medicina pentru descoperirea virusului HIV, profesorul Luc Montagnier spunea la București ca prevenția este medicina viitorului. "Sa scoatem sanatatea din spitale si sa o dezvoltam mai mult in scoli, in intreprinderi, oriunde in cotidianul…

- Azi sarbatorim Ziua Invatatorului, odata cu data de naștere a dascalului Gheorghe Lazar, intemeietorul invațamantului modern. In Romania, la data de 5 iunie se sarbatoreste Ziua Invațatorului, care coincide cu data de nastere a dascalului Gheorghe Lazar, intemeietorul invațamantului modern romanesc…

- Veniturile au urcat cu 20% in primele trei luni din acest an, la 3,1 miliarde de dolari, in linie cu estimarile companiei, ceea ce a dus la cresterea actiunilor cu 2,6% la Bursa de la New York. Directorul general Dara Khosrowshahi a laudat imbunatatirea conditiilor de afaceri, dar a numit 2019 ca…