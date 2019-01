Bunurile confiscate de Fisc ar putea fi vandute online Bunurile confiscate de Fisc vor fi vandute online si piata va fi cea care aplica pretul corect, a declarat duminica, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.



"Daca va uitati prin punctele vamale sunt masini care tin blocate toate punctele vamale. Sunt sute, mii de masini care zac, de ani de zile, rotile sunt deja dezumflate. Pe de alta parte, sunt bunuri confiscate de tot felul, confectii... bunuri care sunt in depozite, care sunt sparte, care sunt furate, casele care se confisca.



Ce face MFP sau ANAF? Cheltuie bani ca sa faca evaluari. Evaluari care nu sunt cele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bunurile confiscate de Fisc vor fi vandute online si piata va fi cea care aplica pretul corect, a declarat duminica ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Dacă vă uitaţi prin punctele vamale sunt maşini care ţin blocate toate punctele vamale. Sunt sute, mii de maşini…

- Bunurile confiscate de Fisc vor fi vandute online si piata va fi cea care aplica pretul corect, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Daca va uitati prin punctele vamale sunt masini care tin blocate toate punctele vamale. Sunt sute, mii de masini care zac, de ani de zile, rotile sunt…

- "Daca va uitati prin punctele vamale sunt masini care tin blocate toate punctele vamale. Sunt sute, mii de masini care zac, de ani de zile, rotile sunt deja dezumflate. Pe de alta parte, sunt bunuri confiscate de tot felul, confectii... bunuri care sunt in depozite, care sunt sparte, care sunt furate,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BRD) este pe rosu vineri, dupa prima ora de tranzactionare, indicele principal BET inregistrand o scadere de 0,31%. Rompetrol Rafinare, -6,17%, si Med Life, -3,85%, au inregistrat printre cele mai mari minusuri dupa prima ora. Joi, BVB a incheiat ziua pe rosu, indicele…

- Euro a scazut considerabil vineri, fata de moneda nationala, care a fost in picaj in ultimele zile in contextul masurilor fiscale anuntate marti seara de ministrul Eugen Teodorovici. In schimb, dolarul a crescut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6458 de lei/unitate, cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca proiectul legii bugetului de stat este aproape de finalizare, dar ca mai trebuie sa aiba loc o discutie privind finantarea autoritatilor locale si sa fie aprobate o serie de memorandumuri in Guvern. "Proiectul legii bugetului de stat este aproape…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica seara ca in zilele urmatoare este posibil ca Guvernul sa anunte data de la care va creste salariul minim pe economie. "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele…

- O noua rectificare bugetara va avea loc undeva in luna noiembrie, pentru ca numai pana la finalul acestei luni ai voie sa faci a doua rectificare, a anuntat, marti, la TVR1, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, adaugand ca si proiectul de buget pentru anul 2019 trebuie aprobat tot pana in noiembrie.…