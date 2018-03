Stiri pe aceeasi tema

- Vrei un loc de munca bine platit? In caz ca raspunsul este ”da”, atunci tot ce trebuie este sa aplici la unul dintre posturile scoase la ”mezat” de catre retailerul Lidl. In acest caz, este vorba de un post de ”șef vanzari pe zon Sud-Vest”. Pe romanește, vei coordona magazinele din Oltenia, caci aceasta…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu spune ca protestul profesorilor din 5 martie, cand a avut loc simularea examenului de evaluare nationala, a fost ilegal, intrucat liderii de sindicate s-au angajat in scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca in perioada in care se negociaza contractul…

- Pentru unii reprezinta job-ul ideal, din moment ce este remunerat cu pana la 27.000 de lire pe an doar pentru a te juca, relateaza marti Press Association.Peste cinci mii de candidati au trimis CV-uri pentru postul de maestru constructor de lego, activitate desfasurata intr-un studio personalizat…

- Incepand cu anul 2019, la nivel european va functiona Autoritatea Europeana a Muncii, care va asigura accesul la protectie sociala pentru toti salariatii dar si pentru lucratorii independenti. Cel putin asa isi propun oficialii Comisiei Europene.

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca si reprezentantii Sindicatului Liber 'Navalistul' s-au intalnit in cursul zilei de astazi, 9 martie 2018, la sediul Ministerului Economiei, la invitatia ministrului pentru a schimba informatii referitoare la stadiul negocierilor privind transferul pachetului majoritar…

- Pe primul loc in topul orașelor europene in care e cel mai ușor sa-ți gasești un loc de munca este Praga. In capitala Cehiei, 72% dintre respondenți au declarat ca le este ușor sa-și gaseasca un loc de munca. In Cluj-Napoca, 67% dintre respondenți au declarat ca le este ușor sa-și gaseasca…

- Potrivit proiectului de lege privind munca la distanta adoptat de Parlament, legea prevede ca angajatii care lucreaza de acasa isi stabilesc programul de munca de comun acord cu angajatorul, insa, spre deosebire de proiectul initial, in aceasta categorie pot intra si orele suplimentare, scrie Digi24.…

- Guvernul a aprobat lista actualizata a locurilor de munca incadrate in condiții speciale, pentru care se acorda dreptul la pensie inainte de termenul reglementat de legislație, transmite IPN. Lista utilizata pina acum a fost elaborata la inceputul anilor 90. Intre timp, unele locuri de munca au disparut…

- „Daca pana acum nu exista aceasta tendinta, in ultimul an am observat ca exista candidati care au targhetat clar joburile de la stat, iar in trecut locurile de munca din privat erau clar preferate in detrimentul celor din sectorul public. Sigur, statul a fost de-a lungul timpului top employer in unele…

- In contextul in care Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a lansat recent o avertizare meteo de temperaturi scazute, fenomen meteo ce va afecta timp de cateva zile intreaga tara, și anume pana joi, prezentam astazi obligatiile angajatorilor pentru protectia salariatilor care lucreaza in aer…

- BERBEC Cu cat vei petrece mai mult timp alaturi de partener in aceasta saptamana, cu atat relatia dintre voi va deveni si mai puternica, iar iubirea mai mare. Daca esti singura, o persoana care a trecut fugitiv prin viata ta candva va reveni sub alta forma, cu un alt scop. Nu este exclus sa…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor…

- Angajații din minele de sare de la Praid și Slanic Prahova nu opresc protestele. Minerii sunt nemulțumiți de salariile mici și de condițiile de munca precare. In total, 350 de oameni au incetat lucrul, iar cateva zeci s-au baricadat de mai bine de 32 de ore in subteran.

- Prin implementarea masurilor active din Programul de ocupare, in anul 2017, Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca a contribuit la incadrarea in munca a 52.313 tineri sub 25 de ani, din care 26.043 tineri NEETs. Categoria de tineri NEETs include tineri care nu au reusit sa se integreze pe piata…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța ca sunt disponibile peste 1.200 de locuri de munca pentru Români în zona UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.236 locuri de munca vacante, dupa…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca AJOFM Constanta anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de paza umana, monitorizare si interventie, service si mentenanta la sistemele de alarmareldquo;, in valoare estimata fara TVA de 25.600…

- [caption id="attachment_35639" align="alignleft" width="348"] Imagine simbol: Anofm.md[/caption] Agențiile pentru Ocuparea Foreți de Munca (AOFM) din regiune au inregistrate, la ora actuala, 636 locuri de munca vacante. Și asta, la 1865 de șomeri cu acte in regula. Cele mai multe oferte sunt inregistrate…

- Batrana de 76 de ani patineaza zilnic pe suprafata celui mai adanc lac din lume, cu o pereche de patine vechi din anul 1943. Ea merge astfel sa aiba grija de vacile sale, aflate de partea cealalta a lacului. Cand Lacul Baikal ingheata pe durata iernii, Lyubov Morekhodova este nevoita sa traverseze…

- Sondaj: Responsabilitatea in munca Meseriile de medic, judecator si profesor se afla pe primele locuri când vine vorba despre responsabilitate, reiese dintr-un studiu realizat de IRSOP. La polul opus se afla pictorii, vânzatorii si agentii de paza. Sociologul Barbu Mateescu…

- Pentru aceasta perioada, prin reteaua EURES, la nivel national sunt inregistrate 770 locuri de munca, in domenii de activitate precum: industrial, agricol, servicii, constructii civile, asistenta sociala, hotelier-gastronomic, vanzari, alimentatie publica, IT, medical, transporturi. La nivelul judetului…

- Doi angajați de la Transloc au ramas fara locurile de munca dupa ce au fost filmați in timp ce au cerut bani de la calatori fara a le elibera bilete. Filmul cu cele intamplate a ajuns pe masa directorului societații care a reacționat și a luat masura concedierii celor doi. “Cu privire la incidentul…

- La trei ani de de la accidentul de munca mortal produs pe santierul autostrazii Sebes – Turda, judecatoria Aiud a pronuntat prima decizie. In dosarul avand ca obiect ”ucidere din culpa”, este judecat un angajat al unei societati care desfasoara activitati de constructie la autostrada Sebes – Turda,…

- Mai multe editați, printre care și treu școli din Alba au fost depistate de inspectorii ITM cu persoane care fara contracte individuale de munca incheiate in forma scrisa. Au fost aplicata 1 amenda de 5.000 lei și 13 avertismente. In domeniul relatiilor de munca au fost controlte 50 de unitați cu 2.402…

- Industria solara din Statele Unite a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de munca anul trecut, condusa de piete mature precum California si Massachusetts unde numarul de panouri solare au intalnit o crestere mai slaba in 2017, potrivit Reuters. Este pentru prima data cand angajarile din…

- O firma experimenteaza saptamana de lucru cea mai scurta la ora actuala dar, atentie, fara sa mareasca numarul de ore de munca, acestea ramanand tot 8 pe zi. Angajatii au fost extrem de incantati la aflarea vestii si gata de munca in doar 4 zile cu eficienta maxima stiind ca vor urma trei zile libere.

- Un incident tragic s-a petrecut intr-un oras din apropiere de Moscova. Un angajat al unei spalatorii a fost ucis dintr-o singura lovitura aplicata de catre un client de nemultumit, transmite presa rusa. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

- O fabrica de procesare a carnii din judetul Bistrita-Nasaud a anuntat ca va concedia colectiv, incepand cu luna viitoare, peste 56% din totalul salariatilor, respective 124 de personae, potrivit datelor Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca.

- IG Metall, cel mai puternic sindicat din industria Germaniei, a obtinut o majorare cu 4,3% a salariilor si dreptul la o saptamana de lucru de 28 de ore in cadrul unui acord major care va fi considerat de...

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- Un chirurg din Marea Britanie risca sa ajunga dupa gratii dupa ce a mințit in CV cu privire la job-urile anterioare pentru a obține un loc de munca mai bine platit. Sudip Sarker, in varsta de 48 de ani, iși dorea foarte mult un anume post pentru care a fost remunerat cu zeci de mii de…

- Liceul Teologic Romano Catolic și o firma din Blaj au fost sancționate cu avertismente de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate persoane care munceau fara forme legale. Saptamana trecuta, au fost aplicate in total 48 de avertismente și o amenda de 8.000 de lei,…

- 2.086 persoane vor putea participa la cursurile gratuite organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in luna februarie 2018. Programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari precum: bucatar (146); lucrator in comert (146); inspector resurse…

- Un dosar de trafic de persoane, instrumentat de judecatorii Tribunalului Vaslui, scoate la iveala drama romancelor ademenite sa munceasca pentru un trai mai bun in Italia, insa sfarsesc prin a fi vandute periculosilor proxeneti albanezi.

- • Marciuc a amenințat ca pleaca la FNME Intalnirea de joi de la sediul secundar al Federației Univers de la Matasari a celor șapte sindicate din CE Oltenia cu Nicolae Buzea a fost una tensionata. Liderii de sindicat, potrivit celor prezenți in sala, au sarit la gatul lui Buzea, suparați…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana - Centrul de Cercetari Financiare si Monetare "Victor Slavescu'…

- De suparare ca Federația Energetica nu a obținut, luni, un post de titular și unul de inlocuitor in secretariatul comisiei de negociere pentru noul contract colectiv de munca, sindicalistul din zona Motru amenința ca va sesiza Inspectoratul Teritorial de Munca. Nicu Bunoaica vrea sa…

- Circa 200 de membri ai Federației sindicale APEHID din Administrația Naționala Apele Romane au participat marți, 30 ianuarie, la un miting de protest in fața Prefecturii din Bacau. Acțiunea a fost organizata impotriva modului in care le sunt respectate drepturile salariale prevazute in Contractul Colectiv…

- Daca te lauzi cu foarte bune abilitați de ascultare și comunicare, daca iți place sa-i propui clientului cele mai potrivite soluții și ești pasionat de tot ce inseamna tehnologie electro IT - ai toate șansele sa-ți gasești un loc de munca intr-un mediu de lucru modern, care incurajeaza activitatea și…

- Universitatea Craiova a incheiat vineri stagiul de pregatire din Antalya, motiv pentru care antrenorul Devis Mangia și-a prezentat concluziile. Strategul italian a vorbit in prima faza despre jocurile amicale, punctand ca nu a pus mare preț pe rezultate, și a ...

- Cateva mii de locuitori ai localitatii sarbe Kikinda sunt in acest moment in cautarea unei slujbe. Iar Romania, Banatul romanesc, ar putea fi o destinatie excelenta, a declarat, vineri, Tibor Horvat, directorul general al Camerei de Comert din Kikinda.

- Liderii de sindicali nu se arata entuziasmati de prima etapa a cresterii salariilor din Complexul Energetic Oltenia. Presedintele Federatiei Nationale Mine Energie, Dumitru Pirvulescu, spera ca negocierea Contractului Colectiv de Munca sa &icir...

- Liderii PSD s-au adunat, joi dimineața in cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament unde se afla și premierul desenat Viorica Dancila pentur a structura formula guvernamentala cu care aceasta se va prezenta in Parlament. La discuții au participat și primarul general al capitalei Gabriela Firea și…

- Liderii sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia vor avea miercuri o intalnire cu ministrul Energiei, Toma Petcu. Vor face deplasarea cei 13 titulari din comisia de negociere a noului Contract Colectiv de Munca, principala solicitare...

- Pentru a evita numeroasele zvonuri și suspiciuni legate de lipsa unui milion de lei din fondul de salarii pe 2017, bani care s-ar fi volatilizat in perioada martie-noiembrie anul trecut, in clasele majorate ale unor lideri de sindicat și aghiotanți de-ai acestora, un sindicalist vine cu o propunere…

- Liderul sindical Constantin Mitrescu continua sa ii ironizeze pe Nicu Bunoaica si Constantin Cretan, care au schimbat federatia sindicala in speranta ca vor prinde un loc la masa negocierilor noului Contract Colectiv de Munca din Complexu...

- Acesta este cel mai „inedit” loc de munca din Romania. Poti primi 50 de euro pe zi cu conditia sa ai un pasaport valabil. Dar cat de legal este acest job? Reporterii PresaSM au surprins de-a dreptul incredibil un anunt in zona Bulevardului Octavian Goga din municipiul Satu Mare. Persoana/firma necunoscuta…

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford au anuntat ca s-au inteles in privinta semnarii Contractului Colectiv de Munca, insa astazi angajatii fabricii au potestat. Salariatii ii acuza pe liderii de sindicat de tradare.

- Dezamagire și revolta printre salariații Complexului Energetic Oltenia, afiliați la Federația Naționala Mine Energie. Liderii sindicali au renunțat fara lupta la art. 153 din actul adițional la Contractul Colectiv de Munca, in baza caruia ar fi...