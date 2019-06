Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii, cu varsta cuprinsa intre 21 si 65 de ani, sunt cercetati pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce au fost depistati bauti la volan in urma unor controale de rutina in trafic ale Politiei Rutiere.

- O batrana in varsta de 72 de ani, din Oradea, a fost 'vizitata' de mascati, in aceasta dimineata, intr-un dosar de trafic de droguri. Potrivit unor surse, batrana, impreuna cu alti suspecti, vindeau...

- In perioada 18 – 20 mai a.c., polițiștii din Tauții Magherauș au fost prezenți in trafic pentru prevenirea evenimentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool. In timpul acțiunilor aceștia au oprit pentru verificari 30 de autovehicule , au ridicat in vederea suspendarii un certificat de inmatriculare…

- Deputatul PSD, Florin Iordache a declarat marți, la Parlament, ca este nevoie de implicarea mai multor instituții publice care sa ancheteze modul cum s-au derulat manifestanții anti-PSD. Iordache susține ca protestatarii au avut un comportament anormal și ca este nevoie "sa aflam daca acești oameni…

- Trei traficanti de droguri, printre care se afla si un cetatean macedonean, au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Iasi.

- 33 de dosare penale au fost intocmite de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanța, in ultima saptamana, in urma unor acțiuni pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri de risc și mare risc, informeaza ...

- 33 de dosare penale au fost intocmite de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanta, in ultima saptamana, in urma unor actiuni pentru prevenirea si combaterea consumului si traficului de droguri de risc si mare risc. Potrivit politistilor…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- S.T. Constanța, au organizat, in ultima saptamana, o acțiune pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri de risc și mare risc . 33 de dosare penale au fost intocmite…