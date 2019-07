Stiri pe aceeasi tema

- Litoralul a vibrat pe soundul muzicii rap si electronice in cea de-a doua noapte alba de la Neversea. Sean Paul, Will Sparks, Danny Avila, Vini Vici sau Afrojack i-au tinut in priza pe amatorii de senzatii tari intreaga noapte.

- Concertul de muzica clasica in sanul naturii continua la Butuceni. Sute de oameni s-au adunat si in cea de-a doua seara la Festivalul DescOpera pentru a se delecta cu opera in doua acte „Elexirul Dragostei”. Atmosfera a fost una speciala.

- Cu trei saptamani inainte de cel mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA, desfașurat in perioada 4-7 iulie, organizatorii anunța ca pe cele 7 scene amplasate pe plaja NEVERSEA vor urca unii dintre...

- Corul Asociației culturale „Plai Intorsurean” din Intorsura Buzaului va participa, in perioada 14- 18 iunie, la un festival internațional in Grecia. Acolo, indragiții și talentații membri ai Corului, vor reprezenta țara, dar și comunitatea locala, pregatiți sa dea, din nou, tot ce au mai bun și sa ajunga…

- Internationalele de atletism ale Romaniei vor avea loc in 7-8 iunie, pe Cluj Arena, cu participarea a 250 de sportivi tricolori, plus atleti din alte 13 natiuni. Atmosfera va fi intretinuta si de un DJ de la Untold. Presedintele FRA, Florin Florea, spune ca ar dori ca reuniunile atletice din Romania…

- Evenimentul se adreseaza iubitorilor de muzica live și tuturor celor care vor sa petreaca o zi de vara cu o bere rece în mâna, alaturi de prieteni, într-o atmosfera de festival. „Avem 7 trupe românești care s-au alaturat campaniei noastre și care vor urca pe scena BB…

- Cantareața Andreea Banica are un weekend plin. Vedeta a anunțat ca va creștina o fetița. Andreea Banica este foarte fericita. In acest weekend, artista se pregatește sa fie nașa de botez. Pe contul ei de socializare, vedeta a anunțat ca va creștina o fetița care se numește Anastasia Maria. "Maine…

- Manifestarea are loc la gradina de vara a caminului cultural, intrarea fiind libera. Nume sonore ale muzicii populare vor intretine o atmosfera de ... The post Ruga mare la Giroc. Nume sonore vor intretine atmosfera, timp de doua zile appeared first on Renasterea banateana .