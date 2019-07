Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul in cazul crimei de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost retinut pentru 24 de ore. El este acuzat de viol si trafic de minori. In cursul nopții, dosarul penal a fost preluat de D.I.I.C.O.T. Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a declinat catre DIICOT Craiova ... The post Suspectul in cazul crimei…

- Noi imagini din interiorul casei in care Gheorghe Dinca, mecanicul auto care a rapit și ucis cel puțin doua adolescente, au fost facute publice. Barbatul traia intr-o mizerie de nedescris, iar printre munții de gunoaie anchetatorii au gasit ramașite umane care ar proveni de la cel puțin patru cadavre.

- Sa fie acesta locul unde și-au gasit sfarșitul cele doua tinere disparute din Olt? Potrivit informațiilor din ancheta, Gheorghe Dinca, principalul suspect, ar fi tranșat și ars trupurile victimelor pe care le lua la ocazie.

- Doua fete care locuiesc in doua localitati diferite, aflate in apropiere de Caracal, au disparut in conditii asemanatoare, la diferenta de trei luni. Potrivit unor surse citate de Romania TV, politistii au descins vineri dimineata la o adresa din Caracal, la locuinta unui barbat a carui masina a fost…

- Politistii efectueaza perchezitii in Caracal, in cadrul unei anchete legate de disparitia unei adolescente de 15 ani, dintr-o comuna de langa Caracal. Pe Facebook a aparut o fotografie insotita de un mesaj terifiant.

- Intre timp, pe site-urile de socializare s-a viralizat o postare, iar cometatorii spun ca mai multe fete arse ar fi fost gasite la locatia respectiva. Informatia nu a fost confirmata, inca, pana la ora trimiterii acestei stiri. Doua disparitii trase la indigo provoaca mari semne de intrebare in Caracal.…

- Ipoteza socanta in cazul disparitiei celor doua adolescente, care au plecat spre Caracal si nu s-au mai intors acasa. O fotografie a aparut pe Facebook in aceasta dimineata, cu mesajul ca aici ar fi fost gasite fetele disparute. Mesajul socant de pe Facebook era: „Fetele disparute din CARACAL au fost…