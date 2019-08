Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei care ar fi fost rapia, sechestrata și ucisa de monstrul Gheorghe Dinca, a postat, joi dupa-amiaza, pe pagina sa de Facebook, un mesaj despre barbatul banuit ca ar fi criminal in serie.Alexandru Cumpanașu a publicat și fotografia unui presupus complice al…

- Alexandru Cumpanasu reactioneaza dur cu privire la cei care se ocupa de ancheta de la Caracal! Acesta sustine ca este foarte importanta finalizarea cercetarilor, mai importanta decat evaluarea psihiatrica a lui Gheorghe Dinca.

- Autoritatile sunt in alerta acum si incearca sa afle cate victime a facut, de fapt, Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani, in ultimii ani. Procurorul general, Bogdan Licu, a precizat ca nu era nevoie ca politistii sa astepte atat de mult pentru a o salva pe Alexandra, ultima victima a criminalului din…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, face acuzații grave! Barbatul suspectat ca le-a omorat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu susține ca a fost batut de procurori și cere ingrijiri medicale.

- Gheorghe Dinca se afla impreuna cu anchetatorii la reconstituirea crimelor oribile pe care le-a comis, iar in Caracal este jale mare! Acasa la Gheorghe Dinca, familiile victimelor sale in așteapta pe acesta, pentru a-l confrunta.

- Gheorghe Dinca va fi adus astazi in „casa groazei” din Caracal de anchetatori pentru reconstituire. Amintim ca acesta a recunoscut ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei.Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi…

- Sunt momente de coșmar la Caracal, acolo unde rudele celor 2 fete disparute și mai apoi ucise de Gheorghe Dinca au aflat ca acesta și-a recunoscut crimele. Bunicul Luizei Melencu, adolescenta disparuta in luna aprilie este rapus de durere.

- DIICOT nu exclude posibilitatea ca suspectul principal in cazul Caracal sa fi avut complici, spune procurorul șef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu.Intrebata daca ne putem aștepta inclusiv la eventuali complici ai lui Gheorghe Dinca, Georgiana Hosu a raspuns „Pana la urma, haideți sa nu inlaturam…