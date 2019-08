Stiri pe aceeasi tema

- Bunicul Luizei lanseaza noi acuzații la adresa familiei lui Gheorghe Dinca. De aceasta data, bunicul fetei pe care criminalul din Caracal a marturisit ca a ucis-o, crede ca rudele acestuia sunt implicate mai mult decat se știe.

- Soția lui Gheorghe Dinca, Elena Dinca, și copiii acestora, doi barbați și o femeie, au parasit joi sediul central DIICOT, dupa aproape 9 ore de audieri.Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat, dupa audieri, ca familia lui Dinca a facut scandal, iar soția monstrului din Caracal…

- ”Va pot da o știre. Cu acceptul domnilor procurori am intrebat de unde vine acel miros (n.r din curtea lui Gheorghe Dinca). Și eu am constatat un miros, dar parca de data aceasta depașește orice limita. Acel miros vine dupa ce a fost decolmatat un canal pentru a se cauta o anumita bijuterie. Au existat…

- Apar noi informații legat de posibili complici ai criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca. Așa cum au anunțat in repetate randuri, anchetatorii iau in calcul ca acesta sa nu fi acționat de unul singur, ba chiar sa faca parte dintr-o rețea."Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a dezvaluit…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, este nemulțimit de modul in care anchetatorii iși fac treaba in cazul de la Caracal.In direct la Romania TV, aparatorul spune ca nu e posibil ca, in momentul in care polițiștii de la Omoruri și criminaliștii sunt la fața locului, in casa lui Gheorghe Dinca,…

- Avocatul din oficiu al monstrului din Caracal, Gheorghe Dinca, a declarat, sambata dupa-amiaza, la Romania TV, ce a facut asasinul inainte sa o ucida pe Luiza, fata care a disparut acum mai bine de trei luni.Aparatorul care a aparticipat la audierile lui Dinca, de la sediul central al DIICOT…