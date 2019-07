Stiri pe aceeasi tema

- Taximetristii din Caracal au facut o lista cu autoturismele care transporta ilegal persoane. Totul dupa ce Gheorghe Dinca a luat la ocazie mai multe persoane, iar pe doua dintre ele, Alexandra si Luiza, le-a ucis.

- Un poem emotionant, creat de una dintre participantele la marsul de duminica, ”Cade una, cadem toate”, a fost citit de mai multe femei, inclusiv de persoane din organizatii pentru drepturile femeilor, pentru a comemora cele doua fete ucise de criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca. Zeci de persoane…

- Anchetatorii l-au adus, luni dupa-amiaza, pe Gheorghe Dinca, pentru reconstituirea celor doua crime din Caracal, pe care acesta le-a recunoscut. Dinca este dus si acolo unde se presupune ca a aruncat cel puțin una dintre victime, in Corabia. El a declarat ca a aruncat parți din cadavrele fetelor…

- Oamenii sunt socati sa vada ca exista cineva care il sustine pe Gheorghe Dinca! Un tanar din Satu Mare s-a filmat si a publicat filmuletele pe retelele de socializare, in care vorbeste despre faptul ca barbatul din Caracal a procedat corect.

- Procurorul sef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, a declarat duminica seara, la Craiova, ca in cadrul anchetei inculpatul Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesan, de 15 ani, pe data de 25 iulie, in jurul orei 12,00, atunci cand a surprins-o cu telefonul in mana si ulterior i-a…

- Gheorghe Dinca, inculpatul care a recunoscut ca le-a omorat pe cele doua fete din Caracal, ar avea si alte probleme cu legea, fiind anchetat intr-un dosar de trafic de persoane, scrie realitatea.net.

- Sunt momente de coșmar la Caracal, acolo unde rudele celor 2 fete disparute și mai apoi ucise de Gheorghe Dinca au aflat ca acesta și-a recunoscut crimele. Bunicul Luizei Melencu, adolescenta disparuta in luna aprilie este rapus de durere.

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.