- Bunicul Luizei Melencu a intrat in direct la Romania TV și a transmis un mesaj de ziua Alexandrei, fata pe care criminalul Gheorghe Dinca spune ca a ucis-o și care, astazi, ar fi implinit 16 ani.Klaus Iohannis, atacuri in rafala la Guvern: Sunt multe de indreptat dupa guvernarile eșuate ale…

- ”Data de naștere a unei persoane ne da foarte multe informații, atat la nivel personal, cum este ca și caracter, ca și personalitate, dar și etapa in care se afla. Este extrem de relevant pentru ca Alexandra pe un subciclu se afla in zero, asta inseamna un an de cumpana, totul sau nimic, viața sau…

- Au aparut noi informații despre modul barbar in care Gheorghe Dinca le-ar fi luat viața celor doua fete. Potrivit unor surse, Dinca le-a povestit anchetatorilor cum s-a intamplat totul și la ce metode a recurs pentru a scapa de trupurile Alexandrei și Luizei. Criminaliștii fac noi investigații in…

- Colegii din ansamblul in care dansa Alexandra au facut declarații emoționante, la Romania TV despre fata care a fost ucisa de Gheorghe Dinca.Doi dintre ei, Marina și fratele ei, Bogdan, au fost, vineri seara, dupa ce au aflat vestea ca Alexandra a fost ucisa, la parinții fetei. I-au strans…

- Gheorghe Dinca este in aceste zile una dintre cele mai discutate persoane din Romania. Criminalul din Caracal și-a atras antipatia a sute de oameni, dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza.

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, le va arata, luni, polițiștilor, cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza. In casa ororilor, dincolo de poarta pe care a ajuns sa o recunoasca o țara intreaga, se va face reconstituirea crimelor ce au ingrozit Romania.

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente pe care le-a luat cu mașina, la ocazie. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre victimele calaului din Caracal susține ca s-au gasit mai multe probe care atesta ca fata a fost in mașina…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX Gherorghe Dinca a recunoscut ca le omorat pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. Criminalul…