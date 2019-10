Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DIICOT Felix Banila a spus ca ancheta in cazul Caracal se apropie de final! In aceasta ultima etapa se verifica gaurile din pamant și pereții locuinței casei lui Gheorghe Dinca.„Dupa ce vom finaliza aceasta ultima etapa, care este foarte importanta, vom stabili o intalnire cu presa și…

- Ionuț Dinca, potrivit Libertatea, are 37 de ani, iar dupa declanșarea anchetei pe numele tatalui sau, a mers la Poliția din Timișoara, unde a facut declarații. De 17 ani, Ionuț muncește in Italia, in construcții. El iși construiește o casa in Covaci, la 12 kilometri de Timișoara. Sursa…

- Cercetarile in casa lui Gheorghe Dinca au fost reluate astazi, dupa ce, joi, DIICOT a finalizat percheziția informatica asupra telefoanelor, laptopului, aparatului foto și a stick-urilor de memorie gasite. Astazi expira mandatul de perchezitie, dar procurorii DIICOT ar putea sa-l prelungeasca.

- DIICOT a anunțat ca, in urma cercetarilor care au avut loc in liziera de la marginea orașului Caracal, au fost descoperite noi fragmente osoase și dinți. Totul, dupa ce, ieri, Gheorghe Dinca le-a indicat anchetatorilor locul unde aruncase un sac cu oase calcinate și cenușa.

- Anchetatorii au reluat vineri, la o saptamana de la inceperea perchezitiilor, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta acestuia, el fiind suspect in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Potrivit Antena3, cercetarea a fost reluata de la zero…

- Șeful DIICOT Felix Banila a anunțat miercuri ca procurorii au facut verificari in Italia și s-a constatat ca Gheorghe Dinca nu a fost cercetat pentru nicio infracțiune.„Desigur ca am facut verificari sub acest aspect. Nu putem neglija niciuna dintre versiunile de ancheta. Putem comunica faptul…

- DIICOT Craiova a anunțat ca extinde ancheta in cazul crimelor de la Caracal cu privire la neglijența in serviciu in preluarea și gestionarea apelurilor 112. ”Inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de neglijența in serviciu, prev. de art. 298 C.p. cu privire la apelurile…

- Gheorghe Dinca principalul suspect in cazul de la Caracal, a fost dus la ora 18.00 inapoi in arest, dupa ce i s-a facut rau in timpul audierii de la DIICOT, a anuntat avocatul din oficiu.Suspectul a recunoscut duminica faptul ca le-a omorat cele doua fete disparute din Caracal. Potrivit…