- Bogdan Chirieac a reacționat in direct la Romania TV dupa ce Gheorghe Dinca și-a schimbat declarația cum ca nu ar fi ars-o pe Alexandra Maceșanu timp de șase ore, ci ca totul ar fi durat aproximativ doua ore. Aceasta afirmație a suspectului de crime de la Caracal ii pune in dificultate pe anchetatori,…

- Bunicul Luizei Melencu este, in aceste momente, ingrijit de medici. Barbatului i s-a facut rau, iar mama fetei disparute, dupa ce a fost luata la ocazie de criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, a chemat ambulanța.Vezi și: Tonel Pop rastoarna cazul Caracal: Alexandra a vorbit cu 3 polițiști…

- Alexandru Cumpanașu a avut o intervenție in direct in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV unde a vorbit despre ancheta de la Caracal și despre petele de sange gasite de anchetatori pe pereții locuinței lui Gheorghe Dinca. Cumpanașu a precizat ca aceste probe nu duc intocmai ca tanara ar…

- Raul Patrașcu, membru PNL, anunța la sfarșitul lunii trecute ca a facut o sesizare la Comisia Europeana, dupa ce operatorul 112 nu a putut-o localiza pe Alexandra, minora ucisa cu sange rece de Gheorghe Dinca. Fostul consilier de stat anunța pe Facebook ca a primit un raspuns oficial de la Comisia…

- Anchetatorii au deschis, vineri, pe numele lui Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, un nou dosar penal. potrivit Romania TV, barbatul acuzat ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza fura... curent.Pe langa polițiști și procurori, in casa groazei din Caracal au descins și angajaaii Electrica. Dupa…

- Sambata, 10 august 2019, este ziua pe care autoritatile romane o asteapta cu mare ingrijorare, deoarece se implineste un an de la mitingul diasporei cand au avut loc confruntari violente intre jandarmi si protestatari, iar noi proteste sunt anuntate in toata tara. Marea intrebare este insa daca in acest…

- Filozoful Mihai Șora comenteaza, intr-o postare pe Facebook, tragedia Alexandrei, fata de 15 ani ucisa de criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca.„„UNDE ESTI, MA?”– unui copil rapit și sechestrat care plange la telefon, care te implora sa-i vii in ajutor.Mai rabdați?", scrie…

- Alexandru Cumpanașu, a carei nepoata ar fi fost rapita, violata și ucisa de monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, a declarat, marți dupa-amiaza, la B1 TV, ca abia mai are putere sa vorbeasca."Imi este greu sa vorbesc, am citit transcrierile. Sunt niște informații pe care STS le da familiei.…