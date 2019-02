Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite in Kenya i-a avertizat luni pe cetatenii americani ca "informatii credibile indica faptul ca occidentalii pot fi vizati de extremisti", informeaza DPA. Avertismentul intervine la doar cateva saptamani dupa un atac mortal comis de al-Shabaab asupra unui hotel de top la Nairobi…

- Un britanic a devenit erou in Kenya, reusind sa salveze sute de vieti in timpul atacului terorist de la Hotelul DusitD2 din Nairobi, relateaza The Telegraph. Cel putin 21 de persoane au fost ucise in acest act comis ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise in urma unui atac terorist produs marti la un complex hotelier din capitala Kenyiei, Nairobi, atentatul fiind revendicat de gruparea Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, informeaza postul BBC, potrivit Mediafax. Un om ...

- Gruparea fundamentalista somaleza Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, sustine ca a comis atentatul din Nairobi, Kenya, soldat cu cel putin 21 de morti, ca reactie la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, informeaza Mediafax."Mujahedini…

- Un american a fost ucis intr-un atac comis de un comando de islamisti somalezi shebab intr-un complex din Nairobi alcatuit dintr-un hotel, restaurante si cladiri de birouri, a informat un responsabil din cadrul Departamentului de Stat, relateaza AFP. "Putem confirma ca un cetatean american…

- Doua explozii și mai multe focuri de arma au fost auzite la un hotel și o cladire de birouri din Nairobi, Kenya. ”Suntem atacați” a spus o persoana din cladirea de birouri, intr-un apel la numarul de...